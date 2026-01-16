Nữ giám đốc được 100% tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội

Các cử tri cơ quan Đại học Quốc gia TPHCM vừa thống nhất giới thiệu GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đối với bà Nguyễn Thị Thanh Mai đạt 100%.

Các cử tri nhận xét GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai (Ảnh: T.T).

Trước sự tín nhiệm của cử tri, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết bà nhận thức rõ trách nhiệm của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bà nêu quan điểm rằng Đại học Quốc gia TPHCM, với vai trò là cơ sở đào tạo và nghiên cứu, cần có đại diện tham gia Quốc hội để đóng góp ý kiến đối với các chính sách liên quan đến giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nếu được tín nhiệm, bà Mai tập trung phản ánh ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, viên chức và người lao động trong Đại học Quốc gia TPHCM. Đồng thời tham gia góp ý đối với các chính sách về giáo dục, giáo dục đại học và các cơ chế đặc thù cho hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM triển khai các chiến lược phát triển dài hạn.

Bà Mai cũng sẽ tham gia tham vấn các chính sách, nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; theo dõi, đề xuất và vận dụng các cơ chế nhằm tăng cường nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Chủ động đề xuất và kiến nghị các điều chỉnh về cơ chế, chính sách đối với mô hình Đại học Quốc gia TPHCM, nhằm tạo ra những đột phá thực chất, phát huy đầy đủ vai trò đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết bà xác định trách nhiệm của mình không chỉ gắn với Đại học Quốc gia TPHCM mà còn với hệ thống giáo dục đại học nói chung.

Thông qua việc tiếp nhận ý kiến từ các cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên và người lao động để đóng góp cho quá trình xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi. Bà là nữ giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia TPHCM và cũng là giáo sư đầu tiên giữ chức vụ này.

Bà Mai từng được trao Giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học.

Mới đây, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là một trong hai người Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.