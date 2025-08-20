Các đại học phía Nam chuẩn bị công bố điểm chuẩn, lịch chi tiết thời gian

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Nhiều trường đại học phía Nam ấn định thời gian công bố điểm chuẩn năm 2025. Một số trường công bố sớm vào 17h chiều 20/8, có trường tới 22/8 mới công bố.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM và Đại học Công Thương TPHCM cho biết sẽ tổ chức phát sóng trực tiếp (livestream) để công bố điểm chuẩn, hướng dẫn thủ tục nhập học ngay trong tối nay (20/8).

Kế hoạch của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM sẽ thông tin về điểm chuẩn vào chiều tối 20/8. Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 3-4/9. Ngày 5/9, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng năm học mới.

Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Bách khoa... cũng dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 20/8.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành lên kế hoạch về thời gian công bố điểm chuẩn vào 17h ngày 20/8, bắt đầu nhập học vào ngày 21/8.

Một số trường có lịch công bố muộn hơn như: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Mở TPHCM...

Chi tiết lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của các trường đại học phía Nam: