Các đại học phía Nam chuẩn bị công bố điểm chuẩn, lịch chi tiết thời gian

Huyên Nguyễn
(Dân trí) - Từ chiều nay (20/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025. Dưới đây là lịch chi tiết của các trường.

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí

Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.

Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ  https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm

Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Nhiều trường đại học phía Nam ấn định thời gian công bố điểm chuẩn năm 2025. Một số trường công bố sớm vào 17h chiều 20/8, có trường tới 22/8 mới công bố.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM và Đại học Công Thương TPHCM cho biết sẽ tổ chức phát sóng trực tiếp (livestream) để công bố điểm chuẩn, hướng dẫn thủ tục nhập học ngay trong tối nay (20/8). 

Kế hoạch của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM sẽ thông tin về điểm chuẩn vào chiều tối 20/8. Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 3-4/9. Ngày 5/9, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng năm học mới.

Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Bách khoa... cũng dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 20/8.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành lên kế hoạch về thời gian công bố điểm chuẩn vào 17h ngày 20/8, bắt đầu nhập học vào ngày 21/8.

Một số trường có lịch công bố muộn hơn như: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Mở TPHCM... 

Chi tiết lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của các trường đại học phía Nam:

 Trường Thời gian dự kiến Hình thức
Đại học Ngân hàng TPHCM  20/8 
Đại học Bách khoa, Đà Nẵng  20/8 
Đại học Bách khoa, TPHCMChiều tối ngày 20/8  
Đại học Công nghiệp TPHCM 19h30 ngày 20/8Phát sóng trực tiếp (Livestream)
Đại học Công Thương TPHCM 18h ngày 20/8Phát sóng trực tiếp
Học viện Hàng không Việt Nam21h ngày 20/8  
Đại học Nha Trang20/8 
Đại học Tôn Đức Thắng Tối 20/8 
Đại học Văn Lang20/8 
Đại học Gia Định 17h10 ngày 20/8 
Đại học Đông Á20/8 
Đại học Công nghệ TPHCM20/8 
Đại học Hoa Sen 20/8 
Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM20/8 
Đại học Khoa học Tự nhiên, TPHCM 10h ngày 21/8 
Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM20/8 
Đại học Quốc tế Hồng Bàng20/8 
Đại học Mở TPHCM22/8 
Đại học Nguyễn Tất Thành 17h ngày 20/8 
Đại học Y Dược TPHCM 20/8 
Đại học FPT20/8 
Tiếp tục cập nhật   
   
