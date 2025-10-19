Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu cấp đủ SGK còn thiếu cho học sinh Thái Nguyên

Đợt mưa lũ vì bão số 11 đã khiến ngành giáo dục Thái Nguyên thiệt hại nặng. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Tuân, toàn tỉnh có 180 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 2 cán bộ, nhà giáo thiệt mạng; hơn 11.600 bộ sách giáo khoa bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại quy đổi ước gần 182 tỷ đồng.

Đến nay, dù 100% học sinh trên địa bàn đã trở lại trường học bình thường với sự chung tay của toàn xã hội, song sách giáo khoa vẫn còn thiếu khá nhiều, ước tính khoảng 3.600 bộ sách.

Chiều 18/10, trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với các nhà xuất bản, ngay đầu tuần tới, cấp đủ số sách còn thiếu này.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu khử khuẩn triệt để, bảo đảm vệ sinh, an toàn điện, y tế học đường, đặc biệt tại các khu nội trú và nhà bếp; khẩn trương rà soát, lập danh mục sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng để đề xuất ngân sách hỗ trợ, đồng thời tranh thủ nguồn xã hội hóa và kiến nghị Trung ương hỗ trợ theo quy định về phòng, chống thiên tai.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thăm các trường học bị thiệt hại trong đợt mưa lũ bão số 11 (Ảnh: MOET).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh và ngành Giáo dục Thái Nguyên cần chuẩn bị hồ sơ, danh mục đầu tư để tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, trong đó ưu tiên đầu tư cho cơ sở giáo dục ở các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão.