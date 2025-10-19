Bổ sung gần 700 giáo viên, nhân viên sau sáp nhập tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã trình Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 71.

Ngành giáo dục Đắk Lắk đang thiếu gần 700 giáo viên, nhân viên trường học (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Đối với nội dung tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông trong Nghị quyết 71, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đang rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên; bố trí đủ số lượng biên chế giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định.

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.300 cơ sở giáo dục, với hơn 700.000 học sinh các cấp. Toàn tỉnh có hơn 38.000 cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên. Đầu năm học 2025-2026, toàn tỉnh Đắk Lắk thiếu gần 700 giáo viên, nhân viên trường học.

Trong một cuộc họp với UBND tỉnh Đắk Lắk gần đây, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cho biết đơn vị này đang hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện hợp đồng lao động để bổ sung giáo viên, nhân viên, người lao động còn thiếu theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở tổng hợp số lượng giáo viên, nhân viên còn thiếu theo định mức số người làm việc quy định tại Thông tư số 20 của Bộ GD&ĐT để báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng.

"Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung biên chế viên chức để đảm bảo đủ giáo viên, đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn", ông Đá cho hay.

Tỉnh Đắk Lắk đang bổ sung số lượng giáo viên, nhân viên còn thiếu (Ảnh: Thúy Diễm).

Ngoài việc triển khai bổ sung nhân viên, giáo viên còn thiếu, tỉnh Đắk Lắk hướng đến việc thực hiện các chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút học sinh giỏi theo học ngành sư phạm, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đồng thời, địa phương dự kiến mở rộng các chương trình, đề án đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, tăng chế độ hỗ trợ cho giáo viên đi học nâng cao trình độ trong và ngoài nước.

Đắk Lắk cũng thực hiện thí điểm mô hình “Trường sư phạm liên kết địa phương” giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các trường đại học vùng, gắn đào tạo - thực tập - tuyển dụng giáo viên theo nhu cầu của tỉnh.