Hà Nội bác thông tin di dời toàn bộ các trường đại học ra khỏi nội đô

Tại họp báo sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII chiều 17/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao đổi về định hướng quy hoạch thủ đô.

Theo đó, về quy hoạch đô thị phía Tây Hà Nội, thành phố đang chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt đô thị Văn Cao – Hòa Lạc nhằm thúc đẩy phát triển khu đô thị đại học Hòa Lạc.

Đây sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn, với hạt nhân gồm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và khu đại học tập trung khoảng 300ha, để di dời dần các trường đại học trong nội đô ra khu vực này.

Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở giáo dục, y tế ra khỏi nội đô không phải là di dời toàn bộ các trường đại học.

“Thành phố chỉ di dời khối đào tạo đại học chính quy, tập trung sinh viên đông, còn các cơ sở nghiên cứu, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế vẫn được giữ lại tại trung tâm, phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội là thành phố học tập, trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của cả nước”, ông Phong cho hay.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 97 trường đại học, học viện và 33 trường cao đẳng, chiếm 1/3 số trường và 40% tổng số sinh viên cả nước. Trong đó, khu vực nội thành có 26 trường.