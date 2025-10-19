Phụ huynh khó hiểu về văn bản "hoạt động ngoài giờ" của UBND phường

Theo phản ánh của một số phụ huynh của các trường nằm trên địa bàn phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, ngày 3/10, UBND phường Phủ Lý ban hành văn bản số 717/UBND-VHXH, về việc phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài giờ chính khóa trong các cơ sở giáo dục.

Văn bản số 717/UBND-VHXH của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình ban hành (Ảnh: Đức Văn).

Điều đáng nói, trong văn bản này, phường chỉ giới thiệu duy nhất một đơn vị đến địa bàn các trường là Công ty TNHH Wondertour Hà Nam (công ty Wondertour). Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, còn có các đơn vị khác được cấp phép nhưng lại không được nhắc đến.

Chị Lê Thị Huyền, phụ huynh một học sinh đang theo học trên địa bàn phường Phủ Lý, thắc mắc: “Vì lý do gì mà phường Phủ Lý làm văn bản giới thiệu đích danh công ty Wondertour đến phối hợp với các nhà trường. Điều này khiến nhà trường, phụ huynh, con em học sinh chúng tôi mất đi những sự lựa chọn khác”.

Nhiều phụ huynh khác cũng đặt ra thắc mắc và cho rằng việc này có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn giá cả, chất lượng từ các công ty, doanh nghiệp khác.

Liên quan đến sự việc trên, bà Nguyễn Thị Mai Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình xác nhận, việc UBND phường có ban hành văn bản số 717 và văn bản này ban hành đúng quy định.

Theo bà Nga, UBND phường đã căn cứ vào văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình về việc phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài giờ chính khóa trong các cơ sở giáo dục và căn cứ văn bản số 08/CV-WDT ngày 17/9 của công ty Wondertour.

Trụ sở UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Đức Văn).

“Ngoài việc căn cứ văn bản của Sở Giáo dục, khi công ty Wondertour có văn bản gửi đến phường thì phường mới quyết định ra văn bản trên. Nếu có công ty nào khác đã có ý kiến cho phép của Sở GD&ĐT tỉnh, làm văn bản đến phường thì phường vẫn sẽ ra văn bản tương tự. Văn bản này UBND phường Phủ Lý cũng gửi đến Sở GD&ĐT tỉnh để báo cáo”, bà Nga khẳng định.

Bà Nga cũng cho rằng, văn bản của phường nêu rõ “Việc tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc: học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện; có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh; có sự phối hợp, thống nhất của nhà trường; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành”…

Trả lời về việc nhiều phụ huynh cho rằng việc UBND phường ban hành văn bản số 717, sẽ gây hiểu nhầm là các trường chỉ được phối hợp với công ty Wondertour, Phó Chủ tịch UBND phường Phủ Lý khẳng định sẽ ban hành một văn bản chung cho tất cả các chương trình như giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm ngoài giờ… và để các nhà trường, phụ huynh tự lựa chọn công ty nào đủ điều kiện nhất.

“Chúng tôi không ra văn bản này để chỉ định, ấn định công ty Wondertour đến các trường ký hợp đồng. Ở đây, vẫn phải đảm bảo nguyên tắc trên tinh thần tự nguyện và có sự đồng ý của cha mẹ học sinh. Bản thân tôi cũng không chỉ đạo ngoài lề bất cứ một điều gì, tôi chỉ ra duy nhất văn bản này trên hệ thống”, bà Nga nói.

Đến ngày 15/10, UBND phường Phủ Lý đã ban hành văn bản số 849 gửi đến các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường này về việc “Giáo dục an toàn trường học - phòng chống tai nạn thương tích” và tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài giờ chính khóa.

Văn bản số 849 mà UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình mới ban hành (Ảnh: Đức Văn).

Trong văn bản này nêu rõ, các nhà trường chủ động nghiên cứu, lựa chọn các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực và được Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình chấp thuận trong việc phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài giờ chính khóa, chương trình giáo dục an toàn trường học.

Lấy ý kiến cha mẹ học sinh, bảo đảm sự tự nguyện, đồng thuận khi học sinh tham gia. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường; trình UBND phường (qua Phòng Văn hóa - Xã hội phường) xem xét, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.