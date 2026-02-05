Bộ Quốc phòng lần đầu tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển đại học

Theo Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng, kì thi QDA sẽ diễn ra 1 đợt duy nhất trong năm 2026 vào tuần 3 của tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi được tổ chức tại 3 địa điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Các năm tiếp theo sẽ tùy theo nhu cầu đăng ký tổ chức thêm các điểm thi khác.

Bài thi đánh giá năng lực vào các trường quân đội được Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng theo hình thức thi trên máy tính.

Điểm tối đa của bài thi là 150, cấu trúc 3 phần gồm toán học và xử lý số liệu/tư duy định lượng, văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính, khoa học và tiếng Anh. Mỗi phần đều có 50 câu hỏi, thang điểm 50, nhưng thời gian làm bài khác nhau, lần lượt là 80 phút, 55 phút và 60 phút.

Với phần thi thứ 3, thí sinh được chọn khoa học hoặc tiếng Anh. Nội dung khoa học là 1 trong 4 tổ hợp gồm lý - hoá, hoá - sinh, lý - sinh và sử - địa.

Mỗi thí sinh đều biết điểm bài thi của mình ngay sau khi kết thúc.

Để được tham dự kỳ thi, thí sinh phải tham gia sơ tuyển, được ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Kỳ thi đánh giá năng lực QDA là 1 trong 4 phương thức xét tuyển vào trường quân đội năm 2026. 3 phương thức còn lại là xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của hai trường Đại học Quốc gia.