Nữ sinh người Dao đi học logistics với ước mơ đưa nông sản ra khỏi bản làng

Ngồi ở hàng ghế đầu trong chương trình Tết ấm yêu thương 2026 của Trường Đại học Hòa Bình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường không kìm được nước mắt khi nghe câu chuyện của Chảo San Mẩy, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Hình ảnh của nữ sinh đến từ thôn Nậm Lang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai khiến ông Tuấn nhìn thấy chính mình của mấy mươi năm về trước, khi còn là một cậu học trò nghèo bước ra từ gian khó của những năm tháng chiến tranh. Thời ấy ông cũng từng mang trong mình khát vọng đổi đời cháy bỏng như thế.

Nậm Lang là một bản người Dao có hơn 100 hộ dân sinh sống. Thiên nhiên nơi đây hùng vĩ và hiểm trở. Người dân Nậm Lang trồng lúa, trồng ngô và sống dựa vào những cánh rừng vầu bạt ngàn. Gạo thơm, ngô mẩy, vầu xanh tốt, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám họ dai dẳng.

“Tại sao?”, câu hỏi đó đã ám ảnh Mẩy từ những năm tháng tuổi thơ cho đến tận giảng đường đại học.

"Bản em làm nông nghiệp là chính, thu hoạch được rất nhiều nông sản tươi, sạch. Nhưng đường xuống thị xã xa xôi quá. Bà con làm ra củ khoai, mớ rau, con gà... chủ yếu chỉ để tự ăn, tự dùng. Muốn bán cũng chẳng biết bán cho ai, bán ở đâu. Mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, những thứ ấy với người dân bản em vẫn là một thế giới quá xa lạ", Mẩy tâm sự, giọng nghẹn ngào.

Lãnh đạo Trường Đại học Hoà Bình trao quà Tết cho các sinh viên nghèo vượt khó (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Câu chuyện của Mẩy là hình ảnh điển hình của sự đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam hiện nay. Nơi sản xuất dồi dào không kết nối được với thị trường tiêu thụ. Một mô hình kinh tế tự cung tự cấp khép kín và luẩn quẩn, khiến cho giá trị nông sản thấp, đời sống người dân chật vật kéo dài.

Trước khi xuống Hà Nội học, khái niệm "logistics và quản lý chuỗi cung ứng" đối với Chảo San Mẩy hoàn toàn xa lạ. Em chọn ngành ban đầu chỉ vì một sự tò mò. Nhưng càng học, Mẩy càng vỡ lẽ. Em nhận ra rằng, những gì mình đang học trong sách vở chính là chìa khóa để giải bài toán hóc búa của quê hương.

Logistics không chỉ là những container khổng lồ, những kho bãi hiện đại hay những con tàu vượt đại dương. Với Mẩy, logistics là con đường đưa nông sản của bố mẹ, của bà con Nậm Lang xuống phố, làm sao để củ khoai, mớ rau của người Dao còn tươi nguyên khi đến tay người tiêu dùng ở thành phố, đi xa hơn chợ xã, chợ tỉnh.

Tại sự kiện, Mẩy là 1 trong 46 sinh viên nhận quà "Tết ấm yêu thương" từ nhà trường. Với nữ sinh, đó là một sự tiếp sức lớn lao.

Lớp cấp hai của Mẩy có hơn 60 học sinh nhưng rồi cứ rơi rụng dần như cây rừng thay lá. Lên đến cấp ba xuống thành phố Lào Cai học, Mẩy chỉ còn vỏn vẹn 10 bạn. Và bây giờ, trên giảng đường đại học giữa thủ đô Hà Nội, Mẩy chỉ có một mình.

Con đường vận chuyển con chữ gian nan không kém vận chuyển nông sản của bà con Nậm Lang.

"Em biết mình phải nỗ lực hơn nữa. Em phải học cho thật tốt. Em muốn đưa kiến thức quản lý chuỗi cung ứng về áp dụng cho bản làng mình. Để nông sản không bị ép giá, để người dân không phải khổ, và để những đứa trẻ sau này không phải bỏ học giữa chừng như bạn bè của em”, Mẩy nói, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Tết này Mẩy về quê. Hành trang của em không chỉ là tấm vé xe nghĩa tình mà còn là một tư duy mới, một khát vọng mới. Em sẽ kể cho bố mẹ, cho dân bản nghe về "chuỗi cung ứng", về việc bán hàng online, về việc một ngày không xa, chuỗi cung ứng từ Nậm Lang sẽ được vận hành trơn tru, những chiếc xe tải sẽ tấp nập vào ra, mang nông sản đi và mang sự ấm no trở lại.

Quan trọng hơn, sẽ có thêm nhiều những đứa trẻ Nậm Lang dám ước mơ, dám băng rừng xuống phố học chữ, để rồi quay về làm giàu cho mảnh đất quê hương.

Cũng trong sáng ngày 4/2, chứng kiến những câu chuyển như của Chảo San Mẩy, Trường Đại học Hòa Bình đã ra quyết định thành lập "Quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó".

Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: "Chúng tôi không muốn để mất bất kỳ một tài năng, một nghị lực nào chỉ vì nghèo khó. Đầu tư cho các em chính là đầu tư cho tương lai của những vùng đất như Nậm Lang. Khi một em thành công, các em sẽ kéo theo cả một cộng đồng phát triển”.

Nguyễn Phước Thắng