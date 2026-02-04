Bộ Giáo dục cấm giáo viên sửa điểm thi của học sinh

Giáo viên và học sinh tại TPHCM (Ảnh: Huyên Hồng Anh).

Thông tư số 03 quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo vừa được Bộ GD&ĐT ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 30/1 thay thế quy định về đạo đức nhà giáo ban hành từ năm 2008 và bãi bỏ các quy định liên quan khác.

Điểm nhấn đáng chú ý trong Thông tư là Bộ ngăn ngừa tình trạng giáo viên sửa điểm thi của học sinh bằng một quy tắc ứng xử cụ thể, thay vì chung chung như quy định cũ.

Theo đó, trong quy tắc ứng xử với người học, giáo viên không được phân biệt đối xử; không xúc phạm, gây tổn thương, trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại học sinh; không ép buộc học sinh tham gia hoạt động mang tính chất tự nguyện; không công khai thông tin của học sinh trái quy định; không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh, đánh giá học sinh.

Trước đó, quy định này chỉ được nêu trong Thông tư 28 về Điều lệ trường tiểu học.

Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đưa việc ứng xử trên không gian mạng thành quy tắc cho nhà giáo.

Giáo viên được yêu cầu phải có trách nhiệm trong việc sử dụng thông tin và ứng xử trên không gian mạng. Đồng thời, họ phải chủ động tham gia truyền thông, tuyên truyền về giáo dục, chống tin giả liên quan tới lĩnh vực giáo dục và nhà giáo trên các kênh mạng xã hội chính thống.

Để đảm bảo các quy định mới không chỉ dừng lại ở mặt hình thức, Thông tư 03 yêu cầu rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ.

Theo đó, người đứng đầu mỗi nhà trường có trách nhiệm ban hành bộ quy tắc ứng xử chi tiết, phù hợp với đặc thù riêng của đơn vị mình nhưng phải dựa trên khung chuẩn mà Bộ đã đề ra.

Đáng chú ý, các trường buộc phải thiết lập kênh phản ánh hành vi ứng xử của nhà giáo nhằm tiếp nhận các thông tin về sai phạm, đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và bảo mật thông tin cho người phản ánh.