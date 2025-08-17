Trường đại học có số nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhiều nhất nước

Thông tin từ Trường Đại học Công thương TPHCM, số thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT năm nay tăng đột biến, lên hơn 178.000 nguyện vọng.

Đây là số nguyện vọng cao kỷ lục vào trường, gấp 2,5 lần so với năm ngoái.

Tính đến thời điểm này, đây là trường đại học có số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất nước.

Hai ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngành marketing.

Năm 2025, trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng xét tuyển đại học (Ảnh: Hoài Nam).

Nói về số lượng nguyện vọng xét tuyển đăng ký vào trường cao kỷ lục, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công thương TPHCM nhận định, có thể do năm nay không còn xét tuyển sớm, mọi phương thức được thực hiện đồng thời trong đợt 1.

Do vậy, thí sinh có xu hướng đăng ký nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển, dẫn tới tình hình tăng số lượng đăng ký vào các trường.

Tuy nhiên, ông Phạm Thái Sơn cho hay, dù tổng nguyện vọng đăng ký vào trường cao chưa từng có nhưng chỉ có hơn 13.300 nguyện vọng 1, hơn 16.300 nguyện vọng 2 và hơn 17.100 nguyện vọng 3.

Tại trường, có hơn 41.300 thí sinh đăng ký xét tuyển từ nguyện vọng 10 trở lên. Đặc biệt nhất là trường hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng ở số thứ tự 132 vào trường ở ngành quản trị kinh doanh.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Ngày 16/8 Bộ GD&ĐT sẽ tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển. Sau đó, trong vòng 4 ngày, từ ngày 17/8 đến ngày 20/8, hệ thống sẽ lọc ảo.

Theo đó, Bộ tải kết quả xét tuyển của các trường lên hệ thống (kết quả xét tuyển của tất cả các phương thức tuyển sinh) và trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng.

Sau các lần lọc ảo, đến 17 giờ ngày 20/8 các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Trước 17 giờ ngày 30/8 tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.