Bộ GD&ĐT chỉnh sửa chương trình nhiều môn học

Theo Bộ GD&ĐT, việc điều chỉnh chương trình phổ thông nhằm phù hợp với việc thực hiện chính quyền 2 cấp và phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để phù hợp với Hiến pháp và Nghị quyết của Quốc hội, chương trình giáo dục của các môn học lịch sử và địa lí cấp tiểu học và trung học cơ sở; địa lí lớp 12; lịch sử lớp 10 và giáo dục công dân lớp 10 (giáo dục kinh tế và pháp luật) cần phải chỉnh sửa.

Chương trình nhiều môn học được chỉnh sửa để phù hợp thực tiễn (Ảnh: Mỹ Hà).

Cụ thể, đối với môn lịch sử và địa lý cấp tiểu học và trung học cơ sở, môn địa lý lớp 12: sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vùng kinh tế - xã hội như tổ chức lãnh thổ sản xuất của một số ngành kinh tế, ranh giới vùng kinh tế - xã hội; tên và số lượng các tỉnh, thành phố trong vùng, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế, tình hình phát triển, phân bố các ngành kinh tế trên các vùng và một số nội dung khác để bảo đảm logic.

Đối với chương trình môn giáo dục công dân: sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và chủ đề “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối với môn lịch sử: sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 (chuyên đề “Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử”).

Trong năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục sử dụng sách giáo khoa đã lựa chọn; đồng thời tổ chức rà soát, chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên điều chỉnh ngữ liệu trong các bài học, chủ đề để phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nội dung sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, việc chỉnh sửa trên đây đã được lấy ý kiến chuyên gia, đồng thời Bộ sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện, chủ động điều chỉnh nội dung bài giảng, bảo đảm tính chính xác, cập nhật và phù hợp thực tiễn, đặc biệt đối với ngữ liệu, số liệu, bản đồ, ranh giới vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết, chương trình học một số môn được chỉnh sửa, cập nhật yêu cầu cần đạt, kiến thức, địa danh, số liệu, bản đồ, biểu đồ và thông tin kinh tế – xã hội, là căn cứ sửa sách giáo khoa.

Bộ xác định một số môn học chịu tác động trực tiếp từ việc thay đổi địa giới hành chính gồm: lịch sử và địa lý (lớp 4, lớp 5, lớp 9); địa lý (lớp 12); lịch sử (lớp 10); giáo dục kinh tế và pháp luật (lớp 10).