Bộ GD&ĐT bác thông tin sáp nhập loạt đại học lớn phía Bắc

Tối 25/9, Bộ GD&ĐT phát đi thông báo bác bỏ phương án sáp nhập đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, có một số trường đại học ghép thành các cụm trường đại học phía Bắc.

Theo Bộ GD&ĐT, đơn vị này được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ xem xét, quyết định.

“Những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ GD&ĐT cung cấp. Đề nghị người dân không lan truyền những thông tin này”, Bộ GD&ĐT khuyến cáo.

Bộ GD&ĐT bác bỏ thông tin sáp nhập các trường thành cụm trường đại học phía Bắc (Ảnh: Mạng xã hội).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin một số trường đại học sẽ sáp nhập tạo thành cụm trường đại học phía Bắc.

Cụ thể, theo thông tin lan truyền, các trường Bách khoa, Công nghiệp Hà Nội, Điện lực, Công nghệ Giao thông vận tải, Mỏ - Địa chất hợp thành Đại học Kỹ thuật và Công nghệ quốc gia.

Đại học Kinh tế - Luật Quốc gia hình thành từ các trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Ngoại thương, Luật Hà Nội, Học viện Tài chính...

Đại học Y- Sức khỏe Quốc gia hình thành từ: Đại học Y Hà Nội, Y tế công cộng, Y dược cổ truyền, Điều dưỡng…

Ngày 18/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ sẽ lên phương án, báo cáo Thủ tướng về chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên cả nước. Việc tái cấu trúc sắp xếp sẽ thực hiện bằng tinh thần quyết tâm cao độ.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cho rằng, tương tự công cuộc sắp xếp lại các tỉnh thành, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục chắc chắn phải thực hiện, đấy là mệnh lệnh, không cần phải đặt câu hỏi “nên hay không”.

Theo chủ trương này, trừ đi các cơ sở giáo dục khối công an, quân đội sẽ theo ngành dọc quản lý của bộ, ngành mình, hiện còn tổng cộng khoảng 140 trường đại học công lập.

“Con số chắc chắn sẽ giảm sâu trong thời gian tới”, Bộ trưởng cho biết.

Cũng theo người đứng đầu ngành giáo dục, Bộ sẽ có kịch bản cho từng cơ sở giáo dục, để có phương án nhân sự tốt nhất.