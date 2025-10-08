Chưa học thạc sĩ, vì sao nam sinh 24 tuổi đã trúng tuyển tiến sĩ?

Trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy, 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ ngành Nội khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gây chú ý nhiều ngày qua.

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, thí sinh Âu Nhật Huy nhận bằng tốt nghiệp ngành y loại xuất sắc tại Trường Đại học Tân Tạo. Như vậy, chỉ hơn một tháng sau khi nhận bằng đại học, thí sinh này đã trúng tuyển tiến sĩ vào một trong những cơ sở đào tạo y khoa lớn nhất cả nước.

Thí sinh Âu Nhật Huy nhận bằng tốt nghiệp ngành y loại xuất sắc vào tháng 8 vừa qua (Ảnh: TTU).

Trong đào tạo y khoa, 24 tuổi đã theo học tiến sĩ được xem là trường hợp hiếm. Nhiều người đặt ra thắc mắc khi thí sinh này chỉ mới tốt nghiệp đại học, chưa trải qua quá trình học thạc sĩ đã có thể học thẳng lên tiến sĩ.

Theo thông báo vào giữa tháng 6 vừa qua của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2025, nhà trường dự kiến tuyển sinh 28 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ đối với các ngành Ngoại khoa, Ngoại khoa lồng ngực mạch máu, Chấn thương chỉnh hình, Nhi khoa, Tai mũi họng, Nội khoa. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ ngành Nội khoa chiếm nhiều nhất, với 10 chỉ tiêu.

Còn theo thông báo số 137 về tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đối với tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:

Về văn bằng, có một trong các văn bằng: bằng thạc sĩ y học ngành đúng với ngành đăng ký dự tuyển; bằng bác sĩ đa khoa tốt nghiệp hạng giỏi trở lên; bằng tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

Về nghiên cứu, có một trong các minh chứng như: có luận văn thạc sĩ, hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện; hoặc là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ có thời gian công tác từ 2 năm trở lên

Ngoài ra, còn có các yêu cầu về dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập nghiên cứu toàn khóa; đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định…

Một số điều kiện tuyển sinh tiến sĩ năm 2025 của Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: N.T).

Theo hồ sơ, thí sinh Âu Nhật Huy tốt nghiệp xuất sắc ngành y tại Trường Đại học Tân Tạo với điểm GPA 3.8/4.0; chứng chỉ TOEIC 940/990.

Trong nghiên cứu khoa học, Âu Nhật Huy là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học; tham gia thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế (Hội nghị tim mạch Đông Nam Á 2024 tại Singapore, Hội nghị tim mạch tại Chicago Hoa Kỳ năm 2025, Hội nghị lồng ngực tại San Francisco, Hoa Kỳ); giải nhất hội nghị khoa học, khoa Y của trường…

Như vậy, chiếu theo quy định tuyển sinh tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng được các điều kiện tốt nghiệp ngành y hạng giỏi trở lên, đáp ứng được các yêu cầu về nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ…

Như Dân trí đã đưa tin, trong danh sách 25 thí sinh trúng tuyển tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay, Nhật Huy đạt mức điểm 88,80, là người có mức điểm cao thứ 2 trong số những người trúng tuyển.

Thí sinh Âu Nhật Huy là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa y, Trưởng bộ môn nội Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhiều bài báo khoa học nói trên của thí sinh này đứng tên chung cùng với mẹ.

Đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường theo quy định.

Còn việc thí sinh đạt bằng tốt nghiệp ngành y xuất sắc hay các công bố khoa học, theo lãnh đạo nhà trường không liên quan đến quy trình tuyển sinh cũng như nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của nhà trường.

Mẹ của thí sinh này là PGS.TS Trần Thị Khánh Tường không tham gia bất kỳ khâu nào trong tuyển sinh sau đại học năm nay của trường.