Phụ huynh "chóng mặt" với danh sách trường vận động gần 1 tỷ đồng

Ngày 29/10, mạng xã hội lan truyền văn bản về kế hoạch vận động tài trợ, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phục vụ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026 của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Hàng loạt hạng mục cần "tài trợ"

Theo nội dung văn bản, nhà trường đưa ra hàng loạt hạng mục cần vận động tài trợ với tổng kinh phí dự kiến hơn 934 triệu đồng.

Về cơ sở vật chất, nhà trường cho biết cần 36 triệu đồng để phá dỡ nhà nội trú cũ, thu gom vật liệu, xử lý phế thải xây dựng phía sau nhà đa năng, dọc hàng rào; san lấp mặt bằng phía sau dãy phòng học, nhà xe học sinh tiểu học, nhà nội trú; phá dỡ nhà xe bỏ hoang, vệ sinh toàn bộ khu vực hàng rào phía đông.

Nhà trường dự định chuyển vị trí nhà xe học sinh THCS, làm mới hơn 214m2 nhà xe với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng dự kiến làm nền cứng phía sau hai dãy nhà, nền nhà xe học sinh THCS với kinh phí khoảng 38 triệu đồng.

Bản kế hoạch vận động tài trợ với nhiều nội dung, hạng mục của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số hạng mục cải tạo khác gồm: Làm vách ngăn phòng họp cũ thành 3 phòng tổ chuyên môn, cải tạo 4 phòng nội trú thành phòng nghỉ giáo viên, phòng đoàn - đội, phòng đảng - đoàn thể, phòng kho với tổng kinh phí hơn 45 triệu đồng.

Nhà trường còn dự kiến sơn hàng rào, phòng nghỉ giáo viên và các phòng chuyên môn (48 triệu đồng); làm hệ thống tưới nước, trồng cây cảnh, sân vườn tiểu cảnh (79 triệu đồng); làm mới sân thể dục, vườn hoa, tu sửa nhà vệ sinh, thay hệ thống điện ba pha và các thiết bị điện hỏng trong các phòng học với tổng chi phí hàng trăm triệu đồng.

Về trang thiết bị dạy học, nhà trường dự kiến mua 113 bộ bàn ghế học sinh tiểu học (146 triệu đồng); 22 bộ bàn ghế học sinh THCS, 48 ghế đơn phòng mỹ thuật (38 triệu đồng); 21 bộ bàn ghế phòng tin học (34 triệu đồng); 9 bàn để dụng cụ học tập (18,9 triệu đồng) và 7 bảng chống lóa dạng trượt (52,5 triệu đồng).

Nhà trường ước tính các nguồn tài trợ bằng tiền mặt chia theo từng khối lớp (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, kế hoạch cũng kêu gọi tài trợ hiện vật gồm 10 cây cảnh, cây bóng mát lớn và 150 đầu sách.

Theo bảng dự toán trong văn bản, nhà trường ước tính số tiền vận động cho từng khối lớp. Cụ thể, khối lớp 1 có 115 học sinh, dự kiến hơn 97 triệu đồng; khối 5 có 150 học sinh (127,5 triệu đồng); khối 7 có 120 học sinh (102 triệu đồng)… Tổng cộng, 1.100 học sinh của trường sẽ đóng góp tài trợ hơn 934 triệu đồng.

Phụ huynh "hoa mắt", xã yêu cầu nhà trường báo cáo

Một phụ huynh cho biết tại cuộc họp phụ huynh ở một lớp mới đây, giáo viên đã trình chiếu toàn bộ kế hoạch vận động tài trợ này và thông báo mức đóng dự kiến 850.000 đồng/học sinh.

"Nhìn danh sách các hạng mục, chúng tôi hoa mắt. Một số phụ huynh ít con đã "ngậm bồ hòn làm ngọt" đóng số tiền này cho xong. Nhưng với những gia đình có 3-4 con học ở 2 cấp, đây thực sự là gánh nặng quá lớn.

Người dân quê chúng tôi chủ yếu làm ruộng, trồng rừng, đời sống còn nhiều khó khăn, chưa kể bão lũ liên tục vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề", phụ huynh này chia sẻ.

Giáo viên trình chiếu toàn bộ kế hoạch vận động tài trợ trong cuộc họp tại lớp để phụ huynh nắm bắt (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Người này cũng cho biết, ngoài khoản "tài trợ" nêu trên, đầu năm học, phụ huynh đã phải nộp nhiều khoản khác như dọn vệ sinh (99.000 đồng/học sinh), quỹ phụ huynh lớp (300.000 đồng), quỹ phụ huynh trường (70.000 đồng) và hoạt động trải nghiệm (70.000 đồng).

Chiều 29/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Kỳ Văn cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về kế hoạch vận động tài trợ của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn gây xôn xao và đang yêu cầu nhà trường báo cáo, làm rõ việc này có xảy ra tình trạng ép buộc hay không.

"Các khoản vận động tài trợ xã hội hóa phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể quy trình thực hiện việc vận động tài trợ để kiểm tra có đảm bảo công khai, minh bạch hay không. Nếu phụ huynh không đồng tình, nhà trường không được ép buộc", vị lãnh đạo nhấn mạnh.