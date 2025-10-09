Nam sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ ngành y bị hạ điểm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thông tin về kết quả xử lý liên quan đến trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy, 24 tuổi, trúng tuyển đào tạo tiến sĩ của trường gây xôn xao những ngày qua.

Theo đó, thí sinh này bị hạ tổng điểm trúng tuyển từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm.

Ban đầu, căn cứ vào 8 bài báo thí sinh đã nộp, tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh Âu Nhật Huy là 11 điểm. Tuy nhiên, điểm tối đa cho mục kinh nghiệm nghiên cứu chỉ 10 điểm, tổng điểm trung bình của thí sinh là 88,8 điểm.

Thí sinh Âu Nhật Huy nhận bằng tốt nghiệp ngành y loại xuất sắc vào tháng 8 vừa qua (Ảnh: TTU).

Tuy nhiên, tác giả chính một bài báo quốc tế (trong tổng số các bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi nghiên cứu sinh vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đã rút bài công bố.

Vậy nên, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo của Âu Nhật Huy còn lại 9,5 điểm. Hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình của thí sinh từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm.

Với điểm số này, không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ của thí sinh Âu Nhật Huy.

Đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin, nếu phát hiện vấn đề liên quan đến liêm chính khoa học của tập thể và cá nhân thuộc trường, trường sẽ tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, trong danh sách 25 thí sinh trúng tuyển tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay, Nhật Huy đạt mức điểm 88,8, là người có mức điểm cao thứ 2 trong số những người trúng tuyển.

Thí sinh Âu Nhật Huy là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn nội Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhiều bài báo khoa học nói trên của thí sinh này đứng tên chung cùng với mẹ.

Đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường theo quy định.

Mẹ của thí sinh này là PGS.TS Trần Thị Khánh Tường không tham gia bất kỳ khâu nào trong tuyển sinh sau đại học năm nay của trường.

Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành y xuất sắc sau 6 năm theo học ở TPHCM. Huy có điểm GPA 3.8/4.0; chứng chỉ TOEIC 940/990.