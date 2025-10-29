Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh Hà Nội

Cụ thể, lịch nghỉ từng năm sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các trường học sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện dựa trên quyết định đó, bao gồm cả ngày nghỉ Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động và Quốc khánh 2/9.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Thống nhất 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội (Ảnh: Thiên An).

Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Áp dụng theo Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ cho ngày nghỉ lễ, Tết của các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh năm nay cũng nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo quy định trên đây.

Trước đó, Bộ GD&ĐT quy định khung thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc.

Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng ngày 5/9.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2026.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 11-12/6/2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương như sau: Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.