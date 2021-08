Sau Minh Thu, thêm cô giáo Vật lý xinh đẹp nổi "rần rần" mạng xã hội

Dân trí "Cô giáo hot girl" này sinh năm 1998, tên Trần Thanh Nga, tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Vật lý, trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hiện tại, Nga đang công tác tại trường THPT Việt Nam - Ba Lan (quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau Minh Thu, cô Thanh Nga đang là cái tên nổi "rần rần" trên mạng xã hội.

"Không ai muốn bị đưa ra so sánh, dù tích cực hay tiêu cực"

Thanh Nga bất ngờ nổi tiếng vào thời điểm hiện tượng mạng mang tên "cô giáo" Minh Thu vẫn chưa "hạ nhiệt". Cả hai có điểm trùng hợp: Cùng dạy môn Vật lý, được mọi người biết đến thông qua hình thức dạy học online, thế nên dân mạng lại có dịp để so sánh hai cái tên Thanh Nga - Minh Thu.

Nhắc đến điều này, Nga thẳng thắn: "Đây là câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều lần. Mình nghĩ không ai trong số chúng ta muốn bị đưa ra để so sánh, cho dù so sánh về mặt tích cực hay tiêu cực. Thanh Nga và Minh Thu là hai cá nhân độc lập, tụi mình đều có những công việc và lựa chọn hướng phát triển riêng. Mình rất mong mọi người có thể tạm dừng việc so sánh giữa hai người và mình nghĩ cả Minh Thu cũng muốn vậy".

Thanh Nga luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu nghề. Quan điểm của Nga, trước khi nổi tiếng cô là một giáo viên thì sau khi được chú ý, cô vẫn như vậy. "Có chăng lúc này những lời mình nói hay những việc mình làm sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn và nhiều người biết đến hơn. Thế nên mình luôn tự nhủ bản thân, cần cẩn trọng và chỉn chu hơn trong những bài giảng và cả trong cuộc sống. Mình luôn có sự phân biệt rạch ròi công việc và đời sống cá nhân, cố gắng để xây dựng và giữ gìn hình tượng một người giáo viên tốt", Thanh Nga bộc bạch.

Nga cũng nhận được nhiều lời nói không hay khi livestream dạy học. Mặc dù cô đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi trực tiếp đọc được những bình luận trêu ghẹo, phản cảm, thậm chí quấy rối, Nga cảm thấy khó chịu, vừa bực mình và sợ hãi.

Nga nói: "Cá nhân mình không cần nhiều người hâm mộ hay theo dõi mà cần những bình luận sạch, có văn hóa".

Những lúc như vậy, cô vực dậy tinh thần nhờ sự động viên của học sinh và những người yêu mến, có những người trực tiếp lên án những hành động không đẹp. Thanh Nga đặt ra những tiêu chuẩn nhất định trên kênh dạy học, cô xóa và chặn hết những bình luận tiêu cực.

Nga nói: "Cá nhân mình không cần nhiều người hâm mộ hay theo dõi mà cần những bình luận sạch, có văn hóa. Khi được mọi người dành sự quan tâm, có nhiều trung tâm luyện thi liên hệ mời mình về dạy cũng như hợp tác với những lời đề nghị rất hấp dẫn nhưng mình đều từ chối. Mình muốn phát triển theo định hướng riêng".

"Mê" Vật lý vì câu chuyện từ thuở cấp 3

Để lựa chọn nghề nghiệp dựa trên rất nhiều yếu tố, tuy nhiên sẽ có những thời điểm hay những khoảnh khắc sẽ có tác động rất nhiều đến lựa chọn của mỗi người. Cô giáo trẻ Hà thành lựa chọn theo đuổi con đường trở thành giáo viên bộ môn Vật lý xuất phát từ một câu chuyện thời cấp 3.

"Cô giáo hot girl" kể: "Câu chuyện của mình thì nghe hơi… trẻ con một chút. Năm cấp 3, trong một cuộc tranh luận, có bạn nam nói rằng con gái sẽ học không tốt môn tự nhiên bằng con trai. Mình quyết tâm chọn học khối tự nhiên để chứng tỏ bản lĩnh con gái. Nhưng càng học, càng tìm hiểu, mình càng thấy môn Vật lý rất hay và hấp dẫn.

Theo mình, điều quan trọng nhất để học tốt môn này chính là học bằng bản năng khám phá của con người, hiểu bản chất vật lý và sự liên hệ thực tiễn, với mình điều này quan trọng hơn rất nhiều việc ôn luyện chỉ để mục đích đi thi được điểm cao".

Điều quan trọng của việc dạy học là phương pháp và cách tiếp cận vấn đề.

Hiện tại, fanpage dạy học của Thanh Nga có hơn 16.000 lượt theo dõi. Cô tạm thời vẫn chưa nghĩ đến việc dạy học trên các nền tảng khác vì muốn làm tốt những thứ mình đang xây dựng.

"Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè cộng thêm thời gian giãn cách xã hội nên mình muốn mang lại điều gì đó bổ ích cho học sinh. Vào năm học, có thể sẽ bận hơn nhưng mình cũng có đội ngũ các bạn cộng tác viên, các anh chị đi trước hỗ trợ về mặt chuyên môn nên vẫn có thể sắp xếp để tiếp tục dạy online được", cô giáo trẻ chia sẻ.

Nói về phương pháp giúp học sinh tiếp cận kiến thức bộ môn Vật lý, Thanh Nga cho rằng: "Điều quan trọng của việc dạy học là phương pháp và cách tiếp cận vấn đề. Kiến thức cơ bản giống nhau nhưng mỗi giáo viên lại có cách dạy khác nhau. Mình luôn đề cao việc liên hệ thực tế và dẫn dắt học sinh bằng những câu hỏi gợi mở. Mình sẽ không áp đặt kiến thức mà tạo cho học sinh cảm giác như đang tự mình khám phá kiến thức đó. Điều này sẽ giúp các em học sinh hiểu bản chất vấn đề hơn, đồng thời giúp các em có hứng thú với môn học hơn và không còn cảm giác "khó nhằn" nữa".

Không dạy học bằng những áp lực nặng nề

Thanh Nga nhớ về lần đầu tiên đứng trên bục giảng: "Lúc ấy mình thấy rất run và áp lực, không phải vì không tự tin hay vì kiến thức mà vì trách nhiệm. Nhiều người ví nhà giáo như những người lái đò chở những chuyến đò qua sông nhưng cá nhân mình thì nghĩ giáo viên giống với người tạc tượng. Các em học sinh giống như những khối đá thô và những gì mình dạy cho các em như những vết khắc lên khối đá đó.

Tương lai của các em có trở thành những bức tượng đẹp hay không nằm ở chính mình, chỉ cần không cẩn thận một chút, có thể làm hỏng cả một tác phẩm. Mặc dù vậy nhưng sau khi dạy một thời gian và có nhiều kinh nghiệm hơn, mình cũng đã vượt qua được áp lực đó. Để làm tốt một công việc thì kinh nghiệm, nhiệt huyết yêu nghề là điều quan trọng nhất".

Thanh Nga sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống sư phạm.

Thanh Nga sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống sư phạm. Cô được định hướng và có niềm yêu thích nghề này ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài truyền thống gia đình, cô còn được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ một nhân vật thầy giáo trong bộ phim "Cao thủ học đường" của Hàn Quốc.

Trong phim có một người thầy rất tận tâm tận lực, bằng tình yêu thương của mình đã dạy dỗ những đứa trẻ hư nhất, kém nhất nên người.

Nga luôn muốn dạy học bằng sự cảm thông và yêu thương chứ không phải những áp lực nặng nề.

"Dạy dỗ trẻ nhỏ là một nghề nghiệp mà chúng ta phải biết lãng phí thời gian để tiết kiệm nó" là kim chỉ nam trong sự nghiệp giáo dục mà Nga luôn tự nhắc mình phải ghi nhớ. Theo đó, học sinh sẽ có những bạn ngoan, chưa ngoan và đôi khi ương bướng. Nhưng không có gì là tự nhiên, bởi mỗi đứa trẻ sẽ có những câu chuyện riêng của mình. Vì vậy Nga luôn muốn dạy học bằng sự cảm thông và yêu thương chứ không phải những áp lực nặng nề.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Thanh Nga nhắn gửi hai câu nói tâm đắc: "Cách tốt nhất để dự đoán tương lai chính là tạo ra nó" và "Thời gian của bạn là có hạn, vậy nên đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác". Hãy cứ tiến về phía trước".

Tuệ Nhi