"Việt Nam trong tôi" quyên góp được 4,2 tỷ ủng hộ đồng bào miền Trung

Tối 26/8, đêm nhạc Việt Nam trong tôi diễn ra tại Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: SOOBIN Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến, nhóm nhạc Chillies...

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật để lại dấu ấn sâu sắc về chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đêm nhạc Việt Nam trong tôi còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, gửi gắm niềm tin, sự động viên tới đồng bào miền Trung đang chịu nhiều mất mát bởi thiên tai.

Đêm nhạc "Việt Nam trong tôi" thu hút sự hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau chương trình, ban tổ chức gửi lời cảm ơn khán giả đã không quản ngại thời tiết mưa gió để đến tham dự, đồng thời thông báo đêm nhạc đã quyên góp được 4,2 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đêm nhạc khẳng định thông điệp: Việt Nam trong tôi không chỉ là concert, mà đó còn là nơi hội tụ của lòng nhân ái, tình yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào sự tử tế.

"Sự hiện diện và tình cảm chân thành của quý khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho chương trình, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam trong lúc đồng bào miền Trung đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 5.

Chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi chương trình đã nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền lên đến 4,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay những người dân miền Trung đang gặp khó khăn, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn đầy thử thách này", đại diện ban tổ chức cho biết.

Ban tổ chức, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng gửi lời cảm ơn quý khán giả, các nghệ sĩ, các nhà hảo tâm và đội ngũ tham gia chương trình đã góp phần tạo nên một đêm nhạc đầy ý nghĩa và xúc động, góp phần ghi thêm một dấu ấn trong bản hòa ca giàu cảm xúc hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của dân tộc Việt Nam.