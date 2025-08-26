Concert "Việt Nam trong tôi" sẽ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngày 26/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Hà Nội ngập sâu trong nước. Trước tình hình thời tiết bất lợi, nhiều khán giả lo lắng liệu đêm nhạc Việt Nam trong tôi có diễn ra như dự kiến (tối 26/8) hay không. Mới đây, ban tổ chức chương trình chính thức đưa ra thông báo.

Đêm nhạc quy tụ sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban tổ chức cho biết, những ngày qua, cả nước dõi theo tình hình bão số 5, chia sẻ sâu sắc với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại. Hiện tại, các hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh được triển khai theo kế hoạch như lời khẳng định về sức mạnh tinh thần, về ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

"Với tinh thần đó, vượt qua sự không thuận lợi của thời tiết, concert Việt Nam trong tôi vẫn được tiến hành để nêu cao tinh thần tự hào, lòng yêu nước, sự sẻ chia, tương thân, tương ái. Âm nhạc trong chương trình hôm nay không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối triệu trái tim, cùng chung nhịp đập của tình quê hương, nghĩa đồng bào", ban tổ chức cho hay.

Đơn vị tổ chức hy vọng đây là dịp để gửi gắm niềm tin, sự động viên tới đồng bào miền Trung đang chịu nhiều mất mát bởi thiên tai.

"Mỗi cái nắm tay, từng lời bài hát vang lên là một lời cầu chúc bình an, mỗi trái tim rung động là một ngọn lửa sẻ chia. Hãy cùng nhau làm nên một đêm nhạc của lòng nhân ái, đoàn kết - truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đêm nhạc hôm nay chính là lời nhắc nhở: Dù gian khó thế nào, người Việt Nam luôn biết đứng bên nhau, vượt qua bão tố, để một Việt Nam kiêu hãnh và yêu thương mãi ngời sáng trong trái tim mỗi chúng ta", đại diện chương trình đưa ra thông điệp.

Cũng trong bài thông báo, ban tổ chức cho biết concert Việt Nam trong tôi sẽ có chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung.