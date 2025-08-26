Hàng nghìn khán giả đội mưa xem concert quốc gia "Việt Nam trong tôi"

Trong tình hình thời tiết mưa gió, đa phần khán giả đều mặc áo mưa, hoặc cầm ô (Ảnh: Lạc Thành).

Vào lúc 18h ngày 26/8, hàng nghìn khán giả đã có mặt chờ đợi đại nhạc hội (concert) Việt Nam trong tôi diễn ra tại sân khấu ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Được biết, concert Việt Nam trong tôi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: SOOBIN Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến, nhóm nhạc Chillies.

Khán giả Linh (Phù Đổng, Hà Nội) cùng với 2 người bạn thân thiết có mặt từ 17h để hòa vào không khí sôi động của concert quốc gia. Cả 3 người đều mặc áo mưa đứng ngay tại hàng rào an ninh để tận hưởng bầu không khí ngày hội.

Khán giả Linh (ở giữa ảnh) cùng với bạn tham gia concert "Việt Nam trong tôi" (Ảnh: Lạc Thành).

Chị Linh cho biết: "Hôm nay là dịp đặc biệt, concert quốc gia nên chúng tôi quyết tâm đi xem. Những chiếc vé hôm nay là vé miễn phí chúng tôi đã mất nhiều công sức xếp hàng để được nhận từ Ban tổ chức nên lại càng có động lực đi xem".

Chị Nguyễn Thị Thu Hường (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, chị cùng người nhà mang tới concert tinh thần nhiệt huyết, lòng yêu nước dồi dào. Để chuẩn bị tham gia chương trình đặc biệt này, chị Hường sắm cho mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng và ốp lưng điện thoại có dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Chị Nguyễn Thị Thu Hường (áo mưa đỏ) hòa vào dòng người xem concert quốc gia (Ảnh: Lạc Thành).

Concert Việt Nam trong tôi là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc. Vì ý nghĩa đặc biệt của concert này nên khán giả không quản ngại trời mưa vẫn tích cực đến xem.

Anh Văn Duy và chị Tiêu Hạ đến từ lúc 15h để đón đợi concert (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là người hâm mộ các ca sĩ SOOBIN Hoàng Sơn, Đức Phúc, Hòa Minzy, anh Cao Văn Duy (Hà Đông, Hà Nội, bên trái ảnh) cùng với bạn đã tìm kiếm vé concert Việt Nam trong tôi từ sớm. May mắn, anh Duy được bạn bè tặng vé.

Anh chia sẻ: "Tôi có mặt ở đây từ lúc 15h. Vì trời mưa, đường tắc nên tôi đi sớm. Từ lúc tôi có mặt ở đây thì trời vẫn mưa bụi. Thời tiết không quá thuận lợi nhưng mọi người đều rất hào hứng".

Đi cùng anh Duy là bạn Tiêu Hạ (Đống Đa, Hà Nội). Cả hai bạn trẻ đều rất hào hứng ngóng đợi concert quốc gia.

"Tôi cảm thấy chương trình rất ý nghĩa. Từ lâu, tôi đã rất thích tham gia các chương trình chủ đề quê hương đất nước nhưng lần này là lần đầu tiên tôi có cơ hội được tham gia", anh Duy cho biết thêm.

Cơn mưa to không ngăn được tinh thần của khán giả xem concert quốc gia (Ảnh: Lạc Thành).

Trước khi đêm nhạc diễn ra, Ban tổ chức đăng thông báo chia sẻ sâu sắc với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 5, đồng thời cho biết concert Việt Nam trong tôi sẽ có chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung.

Đơn vị tổ chức hy vọng đây là dịp để gửi gắm niềm tin, sự động viên tới đồng bào miền Trung đang chịu nhiều mất mát bởi thiên tai.

Sự kiện cũng là dịp để nâng cao nhận thức, niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đặc biệt, vé tham dự đại nhạc hội được phát miễn phí cho khán giả. Đây là cơ hội để đông đảo công chúng cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong niềm vui lớn của đất nước.