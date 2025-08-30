Tổ chức chiếu phim Mưa đỏ miễn phí tại Thành cổ Quảng Trị

Ngày 30/8, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, đơn vị sẽ phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiếu phim Mưa đỏ miễn phí.

Theo kế hoạch, chương trình chiếu phim Mưa đỏ miễn phí diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị lúc 19h30 ngày 4/9, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, thân nhân liệt sỹ và các tầng lớp nhân dân.

Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Chương trình chiếu phim Mưa đỏ miễn phí tại Thành cổ Quảng Trị nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, phục vụ thân nhân liệt sỹ, thương, bệnh binh, cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân.

Để chiếu phim miễn phí tại Thành Cổ Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị sẽ phối hợp chuẩn bị các điều kiện như màn hình LED đạt tiêu chuẩn 4K, cao 4,32m, rộng 7,68m, hệ thống loa âm thanh, máy chiếu, bàn ghế...

Ban tổ chức cũng triển khai 2 suất chiếu phim Mưa đỏ miễn phí tại rạp Rio Cinemas Vincom Plaza (phường Đông Hà, Quảng Trị) vào 9h30 và 13h30 ngày 5/9, phục vụ các đơn vị quân đội, lãnh đạo địa phương và nhân dân đã hỗ trợ đoàn làm phim.

Mưa đỏ đang tạo cơn sốt chưa từng có về phim chiến tranh tại phòng vé Việt (Ảnh: Nhà sản xuất).

Mưa đỏ là bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, thời lượng 124 phút, tái hiện sinh động và xúc động cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim khắc họa tinh thần quả cảm, sự hy sinh của các chiến sĩ tuổi đôi mươi, đồng thời tôn vinh khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc. Tác phẩm được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về giá trị nghệ thuật cũng như chiều sâu lịch sử.