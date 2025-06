Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm tham gia show thực tế về lực lượng công an

Nhà sản xuất cho biết, chương trình Chiến sĩ quả cảm mùa đầu tiên quy tụ 12 người nổi tiếng gồm: Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, MONO.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình "Chiến sĩ quả cảm" (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp).

Thông tin về dàn nghệ sĩ tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm gây sốt mạng xã hội.

Những gương mặt như Lê Dương Bảo Lâm, Liên Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy... được khán giả nhận xét có nhiều kinh nghiệm tham gia show thực tế. Trong khi đó, sự góp mặt của nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ MONO, doanh nhân Long Nhạt Hài (Hải Long)... cũng hứa hẹn mang đến những tình huống thú vị cho chương trình.

Sự tham gia của nhiều người nổi tiếng trong chương trình khiến khán giả thích thú (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp).

Chiến sĩ quả cảm là chương trình nhập vai đầu tiên tại Việt Nam về lực lượng công an nhân dân (CAND), do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Chương trình truyền thông điệp về hình ảnh bản lĩnh, nhân văn của người chiến sĩ đến khán giả thế hệ trẻ. Từng phân đoạn trong chương trình mang đến lát cắt chân thực về sự hy sinh thầm lặng, tinh thần tận tụy của những người lính công an giữa đời thường.

Với định dạng truyền hình thực tế nhập vai, các nghệ sĩ tham gia sẽ trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, đối mặt với các nhiệm vụ mô phỏng thực chiến, từ chữa cháy, giải cứu con tin đến truy bắt tội phạm, để thấu hiểu ý nghĩa của lòng quả cảm và kỷ luật.

Nhà sản xuất hé lộ các tình huống trong chương trình không có kịch bản, không diễn tập.

"Mọi phản ứng của người tham gia đều là mồ hôi, cảm xúc và ý chí thật. Đây là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến những người nổi tiếng khoác cảnh phục, sống trong thao trường, để hiểu rằng đằng sau mỗi huy hiệu là một trái tim kiên định, sẵn sàng hy sinh vì bình yên nhân dân", phía nhà sản xuất cho hay.

Chương trình dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào tháng 7.