Người dân TPHCM được chiêm ngưỡng dàn khí tài trong 4 ngày

Sáng 5/6, chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” do Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an (X03) chính thức diễn ra với các hoạt động cho người dân trải nghiệm tại đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM.

Theo Bộ Công an, đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Ngoài ra, đây cũng là những món quà tinh thần thiết thực, ấn tượng và ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân muốn gửi tới người dân thành phố.

Chương trình sẽ được diễn ra ngày 6-8/6 (Ảnh: Công an TPHCM cung cấp).

Theo lịch trình, từ 14h ngày 5/6, ban tổ chức sẽ trưng bày khí tài của ngành công an. Chương trình này kéo dài 4 ngày, phục vụ người dân tham quan tự do.

Ngoài ra, sự kiện còn có các chương trình biểu diễn đồng diễn các lực lượng công an nhân dân; biểu diễn ca nhạc đường phố; biểu diễn dân vũ. Đặc biệt, chuỗi sự kiện “Vinh quang Công an nhân dân” sẽ khép lại vào tối 8/6 với chương trình âm nhạc nghệ thuật quy mô tầm cỡ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy…

Với việc các sự kiện diễn ra trong các ngày cuối tuần sẽ giúp người dân TPHCM và du khách sẽ có cơ hội tham quan, chiêm ngưỡng triển lãm số ứng dụng công nghệ cao, kết hợp bảo tàng hiện vật nhằm tôn vinh những chiến công, chiến tích vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ cùng dàn khí tài, vũ khí hiện đại thể hiện sức mạnh, tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, triển lãm xe đặc chủng được sử dụng trong các nhiệm vụ đặc biệt, thể hiện tính chuyên nghiệp và tinh nhuệ của lực lượng công an. Các màn biểu diễn mô tô dẫn đoàn, mô tô hộ tống, trình diễn cảnh khuyển, biểu diễn khí công, nhạc kèn cũng hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc thú vị và giàu cảm xúc cho người xem.