Tài tử "Nữ hoàng nước mắt" lên tiếng về ảnh hẹn hò mỹ nhân gợi cảm

Trước đó, ngày 8/6, cộng đồng mạng lan truyền và bàn tán sôi nổi bức ảnh Kim Soo Hyun tham gia sự kiện âm nhạc Ultra Music Festival Korea cùng nữ ca sĩ Lim Nayoung. Tại đây, khoảnh khắc nam diễn viên còn cúi đầu ghé sát nói chuyện với nữ ca sĩ thần tượng sinh năm 1995 khiến cư dân mạng dậy sóng.

Hình ảnh được cho là hẹn hò của Kim Soo Hyun và Lim Nayoung (Ảnh: Naver).

Ngay lập tức, nghi vấn Kim Soo Hyun và Lim Nayoung là một đôi rộn ràng khắp mạng xã hội châu Á. Ngày 11/6, công ty quản lý của Kim Soo Hyun đã lên tiếng phản hồi. Chia sẻ với TV Report, đại diện công ty cho biết: "Đó là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ".

Theo một nguồn tin, nhà tài trợ của lễ hội âm nhạc Ultra Music Festival Korea là nhà tài trợ của dự án Nữ hoàng nước mắt (Queen Of Tears). Do vậy, họ đã mời Kim Soo Hyun (nam chính của bộ phim) tham dự.

Tài tử Hàn Quốc Park Seo Joon cũng có mặt trong bữa tiệc này. Kim Soo Hyun và Lim Nayoung buộc phải ghé sát nhau vì tiếng nhạc quá lớn.

Theo một số nguồn tin, Lim Nayoung và Kim Soo Hyun không phải là một cặp đôi. Nữ thần tượng được cho là đang tìm hiểu anh họ của nam diễn viên, đạo diễn Lee Sarang. Lee Sarang cũng có mặt tại sự kiện âm nhạc cùng Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao nổi tiếng, giàu có và được trả lương cao nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Anh liên tục được công nhận về tài năng và thành công, từng lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes Korea trong 3 năm liên tiếp.

Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên tài năng, nổi tiếng và giàu có của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Anh ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, và gần đây là Nữ hoàng nước mắt, đóng cặp cùng nữ diễn viên Kim Ji Won.

Nữ hoàng nước mắt được ghi nhận lập kỷ lục về tỉ suất bạn xem đài của Hạ cánh nơi anh trên đài tvN (Hàn Quốc). Bộ phim cũng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á suốt tháng 4-5 vừa rồi. Nữ hoàng nước mắt cũng giúp danh tiếng của Kim Soo Hyun và bạn diễn Kim Ji Won được cải thiện đáng kể.

Từ năm 2022, Kim Soo Hyun trở thành diễn viên phim truyền hình Hàn được trả lương cao nhất, vượt qua Hyun Bin. Theo GQ, Kim Soo Hyun sở hữu khối tài sản kếch xù ước tính khoảng 117 triệu USD.

Trong những năm qua, Kim Soo Hyun liên tục dính tin đồn hẹn hò với các nữ đồng nghiệp. Tuy nhiên, anh chưa từng công khai chuyện tình cảm.

Sau bộ phim Nữ hoàng nước mắt, khán giả liên tục đẩy thuyền cho Kim Soo Hyun và nữ diễn viên Kim Ji Won vì họ đẹp đôi, diễn xuất ăn ý. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của người hâm mộ, cả hai đều giữ im lặng.

Lim Nayoung là nữ thần tượng của Hàn Quốc và đang chuyển hướng trở thành diễn viên (Ảnh: Newsen).

Trong khi đó, Lim Nayoung (SN 1995) được phát hiện tài năng sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Produce 101 vào năm 2016. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng trình diễn xuất sắc. Cô là trưởng nhóm nhạc I.O.I.

Sau khi nhóm tan rã, Lim Nayoung trở về công ty chủ quản Pledis Entertainment và ra mắt cùng Pristin. Tuy nhiên, Pristin bị công ty cho tan rã chỉ sau 2 năm hoạt động.

Hiện tại, Nayoung theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Choi Woong nhưng người đẹp phủ nhận.