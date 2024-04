Diễn xuất "bùng nổ" của Kim Soo Hyun trong "Nữ hoàng nước mắt"

Trong tập 14 của Nữ hoàng nước mắt, hai vợ chồng Hae In (Kim Ji Won đóng) và Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) đã phải đối mặt với nhiều thử thách. Họ bị kẻ thù đeo bám, hãm hại.

Xe con của họ đang ở chỗ đậu bị một chiếc container tông nát đầu. Nghĩ vợ còn ở trong xe, Hyun Woo sợ hãi, điên cuồng đấm vỡ kính để tìm kiếm Hae In.

Diễn xuất ấn tượng của Kim Soo Hyun trong tập 14 của "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Phân cảnh đẫm nước mắt trong tập 14 của "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh chụp màn hình).

Dù biết Hae In an toàn, Hyun Woo vẫn sợ hãi và khóc nấc như một đứa trẻ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hae In quyết định làm phẫu thuật, dù cô biết sẽ mất trí nhớ sau ca đại phẫu. Cô không muốn Hyun Woo đau khổ vì mình thêm lần nào nữa.

Diễn xuất của Kim Ji Won và Kim Soo Hyun trong phân cảnh đầy cảm xúc đều được đánh giá rất cao. Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, khán giả đã chia sẻ các đoạn clip ngắn ghi lại diễn xuất bùng nổ của Kim Soo Hyun. Fan thừa nhận, họ không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh diễn nhập tâm của Kim Soo Hyun.

Nhiều khán giả thừa nhận, về cuối, kịch bản của Nữ hoàng nước mắt không còn hấp dẫn như phần đầu khi có quá nhiều chi tiết bi kịch. Song, diễn xuất ấn tượng của Kim Soo Hyun là điểm sáng của bộ phim, khiến họ tiếp tục ủng hộ bộ phim.

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won được khen vào vai một cặp vợ chồng rất ngọt ngào, tự nhiên (Ảnh: tvN).

Nữ hoàng nước mắt cũng được xem là bước ngoặt mới trong sự nghiệp diễn xuất của nam chính Kim Soo Hyun khi thể hiện một gương mặt điện ảnh mới của anh.

Trong tập trước đó, Kim Soo Hyun cũng khiến người xem thán phục khi thể hiện thành công hai nhân vật trái ngược trong phân cảnh Hong Hae In mất trí nhớ tạm thời.

Hong Hae In nhìn nhầm Yoon Eun Seong thành Baek Hyun Woo. Chỉ với vài phút ngắn ngủi trên phim, Kim Soo Hyun lột xác, biến hóa từ hình ảnh Hyun Woo ấm áp, dịu dàng sang Yoon Eun Seong lạnh lùng, sắc sảo.

Ngoài ra, phản ứng hóa học tuyệt vời và tự nhiên giữa hai diễn viên chính của phim cũng là một điểm sáng của những tập cuối. Đông đảo dân mạng khen ngợi cả hai diễn viên xứng đôi đến mức giống một cặp vợ chồng thật ngoài đời.

"Nữ hoàng nước mắt" tiếp tục là một tác phẩm thành công của Kim Soo Hyun (Ảnh: tvN).

Tỷ lệ người xem ở tập 14 của Nữ hoàng nước mắt đã vượt 21%, trở thành phim có lượt xem cao thứ hai trong lịch sử đài tvN (Hàn Quốc). Dù đã nỗ lực đẩy mâu thuẫn lên tới cao trào nhưng tập phim mới nhất của Nữ hoàng nước mắt vẫn chưa thể qua được thành tích của Hạ cánh nơi anh.

Nữ hoàng nước mắt ra mắt đầu tháng 3, do Park Ji Eun biên kịch. Phim liên tục tạo cơn sốt tại châu Á và trở thành chủ đề "nóng" trên các diễn đàn phim truyền hình. Park Ji Eun từng làm nên thành công của loạt tác phẩm như Vì sao đưa anh tới, Hạ cánh nơi anh, Huyền thoại biển xanh.

Nữ hoàng nước mắt xoay quanh câu chuyện tình yêu của 2 nhân vật gồm nữ thừa kế thế hệ thứ ba của tập đoàn Queens Group Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) và con trai của một chủ cửa hàng tạp hóa địa phương Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng).