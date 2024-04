Bố ruột tái hôn ở tuổi 64, tài tử "Nữ hoàng nước mắt" Kim Soo Hyun vắng mặt

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ca sĩ Kim Chung Hoon, cha của tài tử Kim Soo Hyun, đã bí mật làm đám cưới vào ngày 13/4. Theo công ty quản lý của Kim Chung Hoon, hôn lễ được tổ chức tại nhà riêng của ông ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Ca sĩ Kim Chung Hoon, cha của tài tử Kim Soo Hyun, làm đám cưới vào ngày 13/4 (Ảnh: Allkpop).

Chia sẻ với truyền thông Hàn, đại diện tiết lộ Kim Chung Hoon quyết định tổ chức đám cưới bí mật vì không muốn tạo áp lực nặng nề lên các thành viên trong gia đình.

Để tránh sự tò mò của dư luận, cặp đôi chỉ tổ chức một hôn lễ đơn giản, không có nhiều người tham dự. Theo nguồn tin, chỉ có một vài nghệ sĩ xứ Hàn như ca sĩ huyền thoại Lee Seung Chul, ca sĩ Lee Chi Hyun... tới chung vui cùng đồng nghiệp ở hôn lễ.

Trong ngày trọng đại, Kim Chung Hoon gửi lời cảm ơn tới người bạn đời: "Cảm ơn bà vì đã ở bên cạnh tôi ngay từ khi tôi còn là một kẻ vô danh". Được biết, nam ca sĩ đã đăng ký kết hôn với vợ mới được một khoảng thời gian nhưng nay mới chính thức làm đám cưới.

Kim Chung Hoon là giọng ca chính của ban nhạc rock xứ Hàn Seven Dolphins. Ông bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2009. Tuy nhiên, Kim Chung Hoon được nhiều người biết tới vì là cha ruột của tài tử nổi tiếng Kim Soo Hyun và ca sĩ Kim Ju Na. Kim Ju Na là em gái cùng cha khác mẹ của tài tử Nữ hoàng nước mắt.

Được biết, tài tử Kim Soo Hyun không tham dự hôn lễ của cha. Sự vắng mặt của anh tạo thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội xứ Hàn. Nhiều năm qua, truyền thông xứ kim chi cho rằng, tài tử họ Kim và bố ruột không có quan hệ thân thiết.

Kim Soo Hyun và cha ruột trong một bức ảnh chụp chung hiếm hoi (Ảnh: Naver).

Cha mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ và Kim Soo Hyun sống với mẹ. Một số nguồn tin cho biết, Kim Soo Hyun giận cha ruột vì cho rằng, ông bỏ rơi mẹ con anh để tìm hạnh phúc riêng.

Trong suốt một thời gian dài, Kim Soo Hyun không giữ liên lạc với bố. Khi trở thành diễn viên nổi tiếng, anh mới chủ động liên lạc với bố, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn không quá thân thiết.

Công chúng dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc Kim Soo Hyun xuất hiện bên mẹ. Trong khi đó, hình ảnh Kim Soo Hyun chụp cùng bố rất hiếm hoi.

Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao nổi tiếng, giàu có và được trả lương cao nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007, ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, và gần đây là Queen Of Tears (Nữ hoàng nước mắt), đóng cặp cùng nữ diễn viên Kim Ji Won.

Từ năm 2022, Kim Soo Hyun trở thành diễn viên phim truyền hình Hàn được trả lương cao nhất, vượt qua Hyun Bin. Nam diễn viên kiếm được 165.000 USD (hơn 4 tỷ đồng) mỗi tập phim truyền hình Điên thì có sao. Sau bộ phim, anh tích lũy được tổng cộng 2,6 triệu USD (khoảng 64 tỷ đồng).

Kim Soo Hyun gây ấn tượng tốt trong dự án "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: Newsen).

Ngoài khoản thu nhập khủng từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á. Theo tờ GQ, Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên được cho là giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản kếch xù ước tính khoảng 117 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng).

Gần đây, Kim Soo Hyun tỏa sáng trong tác phẩm Nữ hoàng nước mắt, tác phẩm truyền hình của Hàn Quốc đang gây sốt toàn cầu. Nam diễn viên nhận được vô số lời khen ngợi về diễn xuất ấn tượng.

Trong tập 11, lên sóng ngày 13/4, Kim Soo Hyun còn nhận được vô số lời khen ngợi về diễn xuất cảm động. Từ phân cảnh anh mạnh mẽ chiến đấu với tình địch để bảo vệ người mình yêu, cho đến phân cảnh đầy xúc động khi nhìn thấy vợ đang nằm trên giường bệnh đối mặt tử thần, nam diễn viên đã chinh phục hoàn toàn người xem.

Tài năng diễn xuất của anh đang trở thành từ khóa hot trên Naver (cổng thông tin điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc). Tờ Naver nhận định, vai diễn trong Nữ hoàng nước mắt đánh dấu sự thay đổi 180 độ của anh, so với những nhân vật mạnh mẽ trước đây mà Kim Soo Hyun từng đảm nhận. Điều này một lần nữa cho thấy sự linh hoạt của anh trong vai trò là một diễn viên.