Tài tử bị người hâm mộ quay lưng, từ chối chúc phúc vì… cưới vợ

Lee Seung Gi, sinh năm 1987, là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Lee Seung Gi tham gia nhiều phim nổi tiếng như Những nàng công chúa nổi tiếng, Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá…Anh còn là ngôi sao có ảnh hưởng, gương mặt sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo của xứ kim chi.

Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ làm đám cưới vào ngày 7/4 tới (Ảnh: Naver).

Lee Da In, vợ tương lai của Lee Seung Gi, sinh năm 1992, cũng hoạt động trong làng giải trí. Cô đóng phim lần đầu vào năm 2014. Các vai diễn của Lee Da In đều là các vai phụ và không có nhiều đất diễn. Lee Da In được truyền thông biết tới vì là con gái của diễn viên Kyun Mi Ri và Im Young Gyu.

Lee Seung Gi và Lee Da In hẹn hò từ năm 2020 và nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại phản đối mối quan hệ này. Họ cho rằng, Lee Seung Gi nổi tiếng với hình ảnh trong sạch, hoàn hảo nên không muốn anh dính líu đến gia đình tai tiếng của Lee Da In.

Năm 2009, mẹ của Lee Da In bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu. Đến năm 2018, chồng hiện tại của Kyun Mi Ri - bố dượng Lee Da In bị bắt cũng vì hành vi tương tự.

Bố ruột của Lee Da In - nam diễn viên Im Young Gyu được cho là nhân vật tiếp theo trong gia đình bị bắt vì tội cản trở công việc kinh doanh và gây rối. Nữ diễn viên Lee Yoo Bi - chị gái Lee Da In cũng vướng lùm xùm khi tham gia một bộ phim xuyên tạc lịch sử.

Lee Seung Gi công khai bày tỏ tình cảm với vợ tương lai bất chấp sự phản ứng của người hâm mộ (Ảnh: News1).

Gần đây, mẹ của Lee Da In - Kyun Mi Ri lên tiếng phủ nhận bê bối lừa đảo nhưng không được công chúng chấp nhận. Bất chấp sự phản ứng của công chúng, Lee Seung Gi vẫn nhất quyết tiến tới hôn nhân với Lee Da In.

Theo kế hoạch, Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 7/4 tới. Càng đến gần ngày cưới, "con rể quốc dân" càng tự hào và hào hứng chia sẻ về cuộc sống tương lai. Mới đây, anh công khai bày tỏ tình cảm với người bạn đời trong bài phỏng vấn với tờ GQ.

"Tôi đã mất nhiều thời gian để đi đến quyết định kết hôn. Tôi cảm thấy an lòng ngay từ khoảnh khắc quyết định sẽ ở bên cô ấy cả đời. Cô ấy là người tôi yêu say đắm. Nhờ có tình yêu, tôi có thêm tự tin và can đảm. Sức mạnh nội tại trong tôi cũng lớn hơn. Tôi sẽ không lùi bước nữa, thêm quyết tâm để làm đến cùng và không bỏ cuộc", Lee Seung Gi nói.

Tuy nhiên, những lời tỏ tình ngọt ngào của Lee Seung Gi dành cho vợ sắp cưới lại không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Hôn lễ của cặp đôi hứa hẹn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí xứ Hàn.

Lee Da In không được lòng của khán giả hâm mộ Lee Seung Gi vì gia đình cô vướng nhiều bế bối (Ảnh: Instagram).

Tháng 3/2023, nam diễn viên Son Ji Chang (bạn thân của Lee Seung Gi) tiết lộ, "MC quốc dân" xứ Hàn - Yoo Jae Suk sẽ đảm nhận vai trò MC cho hôn lễ của tài tử họ Lee. Thông tin này lập tức gây chú ý. Lee Seung Gi vốn là bạn thân của MC nổi tiếng Kang Ho Dong nhưng MC xứ Hàn đã từ chối chủ trì đám cưới.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên Son Ji Chang nói: "Lee Seung Gi đã nhờ Kang Ho Dong, người mà anh ấy tin tưởng và theo dõi kể từ khi họ cùng tham gia 2 ngày 1 đêm, chủ trì buổi lễ. Song, Kang Ho Dong từ chối. Anh ấy muốn chúc mừng cho cặp đôi theo cách riêng của mình".

Son Ji Chang thừa nhận, anh buồn khi đám cưới của Lee Seung Gi không nhận được lời chúc phúc từ khán giả. "Lee Seung Gi và Lee Da In đang bận rộn với đám cưới sắp diễn ra. Đáng lẽ, cuộc hôn nhân này phải nhận được nhiều lời chúc phúc nhưng tôi nghĩ có quá nhiều hiểu lầm", Son Ji Chang nói thêm.