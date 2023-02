"Rể út" Lee Seung Gi thông báo kết hôn, khen nửa kia là "người tuyệt vời"

Lee Seung Gi chia sẻ: "Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn quyết định quan trọng nhất cuộc đời. Tôi yêu Lee Da In. Chúng tôi sắp tới không chỉ là người yêu mà vợ chồng. Chúng tôi quyết định ở bên nhau đến hết cuộc đời. Tôi đã cầu hôn cô ấy và được chấp nhận. Chúng tôi sẽ kết hôn vào 7/4".

Lee Seung Gi đăng tâm thư xác nhận sẽ làm đám cưới vào ngày 7/4 (Ảnh: Newsen).

"Tôi đã có một người để chăm sóc đến cuối đời. Vì vậy, tôi rất vui khi chia sẻ tin này với các bạn. Cô ấy là người có trái tim ấm áp. Cô ấy rất đáng để yêu thương và là người tôi muốn ở bên mãi mãi. Tôi muốn cùng cô ấy chia sẻ niềm vui, vượt qua thử thách dù có khó khăn cũng không buông tay. Tôi mong chúng tôi tiếp tục chia sẻ thật nhiều điều trong cuộc sống", nam diễn viên nói thêm.

Lee Seung Gi và bạn gái - Lee Da In công khai hẹn hò từ năm 2021. Trước đó, cặp đôi đã bí mật tìm hiểu gần một năm. Cặp đôi quen nhau nhờ sở thích chung là chơi golf và thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi bên nhau.

Lee Seung Gi không giấu việc anh hẹn hò với Lee Da In và không ngại đưa cô đến những cuộc gặp gỡ. Đồng nghiệp và bạn bè đều biết khá rõ mối quan hệ của cặp đôi. Hai người đã ra mắt hai bên gia đình, được người thân ủng hộ.

Khi cặp đôi Lee Seung Gi và Lee Da In công khai mối quan hệ, fan của tài tử xứ Hàn đã lên tiếng phản đối vì gia đình Lee Da In vướng nhiều tai tiếng. Vợ tương lai của Lee Seung Gi là con gái của nữ diễn viên Kyeon Mi Ri (diễn viên của Nàng Dae Jang Geum).

Hình ảnh hẹn hò hiếm hoi của Lee Seung Gi và vợ tương lai (Ảnh: Dispatch).

Thời gian qua, Lee Seung Gi và bạn gái vướng tin đồn rạn nứt nhưng cặp đôi vẫn bên nhau bền chặt rồi tiến tới kết hôn. Giữa tháng 5/2022, nam diễn viên giải thích: "Chúng tôi đã thiếu giao tiếp và bị tổn thương trong năm qua. Vì vậy, sau thời gian dài cân nhắc về vấn đề này, tôi quyết định mở lòng. Trước đó, tôi luôn giữ im lặng dù có nhiều bối rối. Tôi nghĩ dù nói bất cứ điều gì thì cảm xúc của tôi cũng khó được truyền tải một cách đúng đắn, rõ ràng nhất. Tôi lo sợ bản thân gây hiểu lầm lớn hơn và làm tổn thương mọi người".

Trước khi tìm hiểu Lee Da In, Lee Seung Gi từng có hai năm hẹn hò cùng nữ ca sĩ thần tượng Yoona (nhóm SNSD). Cặp đôi từng nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ nhưng họ đã chia tay trong sự tiếc nuối của fan. Theo một số nguồn tin, việc Lee Seung Gi nhập ngũ là một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi chia tay.

Lee Seung Gi, sinh năm 1987, được mệnh danh "chàng rể quốc dân" sau thành công của bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Anh tham gia nhiều phim nổi tiếng như Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá…

Trước khi là diễn viên, anh từng là một ca sĩ có nhiều fan tại Hàn Quốc. Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, tài tử 36 tuổi hiện là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, quyết định tương lai của điện ảnh xứ Hàn và khích lệ giới thiệu điện ảnh Hàn Quốc ra nước ngoài.

Lee Da In - vợ tương lai của Lee Seung Gi sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật và cũng theo đuổi công việc diễn viên (Ảnh: Instagram).

Năm 2022, Lee Seung Gi là tâm điểm truyền thông xứ Hàn khi vướng tranh chấp với công ty quản lý cũ. Nam diễn viên tố công ty cũ - Hook Entertainment không trả một đồng nào cho anh từ hoạt động ca hát suốt 18 năm.

Cuối cùng, công ty quản lý đã phải thừa nhận sai phạm, đền bù 5,4 tỷ won (gần 100 tỷ đồng) cho tài tử xứ Hàn. Nam diễn viên nổi tiếng thông báo gửi toàn bộ số tiền này cho các tổ chức từ thiện.

Lee Da In, vợ tương lai của Lee Seung Gi, sinh năm 1992, cũng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Cô có vai diễn đầu tiên vào năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh The Fatal Encounter. Cô hầu hết đóng vai phụ trong các phim truyền hình như Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner...