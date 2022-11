"Rể út" Lee Seung Gi bức xúc khi bị quỵt lương 175 tỷ đồng suốt 18 năm

Số liệu báo cáo cho thấy trong gần hai chục năm làm việc của Lee Seung Gi, công ty quản lý Hook Entertainment không trả cho nam nghệ sĩ bất kỳ đồng nào từ doanh thu hoạt động âm nhạc của anh.

Lee Seung Gi, năm nay 35 tuổi, gia nhập làng giải trí khi còn ngồi trên ghế nhà trường vào năm 2004 khi mới 17 tuổi. Lee Seung Gi nhanh chóng chiếm được cảm tình của các cô gái trẻ bởi chất giọng ngọt ngào, dịu dàng rất thích hợp với những bản ballad.

Lee Seung Gi bất ngờ tố công ty quản lý Hook Entertainment không minh bạch trong việc công bố tài chính (Ảnh: Naver).

Ca khúc đầu tay Because You're My Woman của Lee Seung Gi ra mắt vào năm 2004. Anh có nhiều ca khúc đình đám như Delete, Return, Words That Are Hard To Say, I'll Will... Sau 18 năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát, anh phát hành tổng cộng 27 album. Tuy nhiên, số tiền Lee Seung Gi nhận được từ các hoạt động ca hát là không.

Lee Seung Gi cho biết, anh nhiều lần yêu cầu công ty Hook Entertainment giải trình vấn đề này nhưng anh không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Họ giải thích chi phí quảng cáo cho các sản phẩm âm nhạc của anh vượt quá doanh thu từ hoạt động ca hát.

Tuy nhiên, Dispatch chỉ ra rằng, Lee Seung Gi mang lại cho công ty 9,6 tỷ won (hơn 175 tỷ đồng) trong khoảng thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2022. Trong đó, album thứ 6 của Lee Seung Gi thu về hơn một tỷ won (hơn 18 tỷ đồng). Trừ đi chi phí sản xuất, Hook nhận tổng cộng 882 triệu won (hơn 16 tỷ đồng).

Công ty giải trí Hook Entertainment cho biết, họ làm thất lạc ghi chép kế toán trong 5 năm, từ tháng 6/2004 đến tháng 8/2009.

Trang Dispatch cho biết, sau khi xem bằng chứng Lee Seung Gi, Giám đốc của Hook Entertainment bày tỏ sự tức giận và gửi lời đe dọa nam nghệ sĩ. Trước hành động của Giám đốc, Lee Seung Gi lên tiếng: "Thật đau lòng khi tôi, một người 35 tuổi đang làm việc chăm chỉ, lại bị đe dọa và chửi bới như một học sinh trung học 18 tuổi".

Lee Seung Gi đã đâm đơn kiện công ty quản lý Hook Entertainment (Ảnh: Naver).

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 21/11, Lee Seung Gi đệ đơn yêu cầu Hook Entertainment giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến thu nhập của anh. Hiện, Hook Entertainment chưa đưa ra phản hồi về chia sẻ của Dispatch.

Ngày 10/11, trụ sở của công ty giải trí Hook Entertainment đã bị Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc khám xét đột ngột trong 5 tiếng đồng hồ và thu giữ nhiều bằng chứng. Việc cảnh sát đột ngột khám xét một công ty giải trí của Hàn Quốc là chuyện hiếm gặp.

Hook Entertainment là cơ quan quản lý các ngôi sao xứ Hàn như Park Min Young, Lee Seung Gi, Lee Seo Jin, Lee Sun Hee và nữ diễn viên từng giành giải Oscar - Youn Yuh Jung. Vụ việc nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng xứ Hàn.

Ngày 15/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, trụ sở Hook Entertainment bị Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc khám xét do liên quan tới cáo buộc tham ô của một số Giám đốc điều hành.

Những chia sẻ mới của Lee Seung Gi về nghi vấn Hook Entertainment quỵt lương khiến dư luận Hàn Quốc tò mò. Nam diễn viên 8X hiện được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, quyết định tương lai của điện ảnh xứ Hàn và khích lệ giới thiệu điện ảnh Hàn Quốc ra nước ngoài.

Ngoài sự nghiệp ca hát đáng nể, Lee Seung Gi còn góp mặt trong một số bộ phim truyền hình và các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc. Năm 2005, Lee Seung Gi được khán giả truyền hình chú ý nhờ vai diễn đầu tiên trên màn ảnh trong bộ phim truyền hình Những nàng công chúa nổi tiếng.

Năm 2021, Lee Seung Gi góp mặt trong danh sách Những nam diễn viên nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc với vị trí thứ 4. Năm ngoái, nam diễn viên 35 tuổi còn được chọn là một trong 200 diễn viên tiêu biểu của một chiến dịch phát triển điện ảnh của Hiệp hội điện ảnh Hàn Quốc.