SOOBIN hóa hoàng tử áo trắng đeo trang sức cho khán giả nữ

Chiều 4/10, ca sĩ SOOBIN có buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Hà Nội. Theo nam ca sĩ, đây là một trong số ít các hoạt động mà anh tham gia trước khi tập trung chuẩn bị cho buổi hòa nhạc Soobin live concert: All-Rounder tại TPHCM vào ngày 29/11 sắp tới.

SOOBIN mặc bộ đồ màu trắng như hoàng tử, tự tay đeo trang sức cho khán giả nữ. Bộ trang sức trị giá 160 triệu đồng được cô đấu giá thành công tại sự kiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại sự kiện, nhà tài trợ - nhãn hàng Huy Thanh, đã tổ chức buổi đấu giá trang sức cùng người hâm mộ SOOBIN để gây quỹ xây dựng điểm trường cho học sinh vùng cao.

Buổi đấu giá gồm 2 phiên, trong đó vật phẩm phiên đầu là một bộ trang sức gồm vòng cổ và bông tai đính kim cương giống với bộ được chế tác dành tặng kỷ niệm sinh nhật SOOBIN. Vật phẩm của phiên đấu giá thứ 2 là một lắc tay đính kim cương giống với vật phẩm từng được SOOBIN đeo để quay quảng cáo.

Mỗi bộ sản phẩm chỉ có 2 bản, một bản thuộc về SOOBIN, một bản thuộc về người chiến thắng phiên đấu giá. Giá khởi điểm cho mỗi phiên là 99 triệu đồng.

Một khán giả nữ may mắn đã đấu giá thành công bộ trang sức gồm có vòng cổ và bông tai với giá 160 triệu đồng.

Cô được đích thân SOOBIN giúp đeo chiếc vòng cổ. Hoạt cảnh này được MC chương trình miêu tả như hình ảnh của hoàng tử và công chúa.

Cận cảnh bộ trang sức được đấu giá (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng với khán giả nữ này, một khán giả nam cũng đã đấu giá thành công chiếc lắc tay giống với SOOBIN với số tiền 250 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá sẽ được chuyển tới Chương trình Nhân ái báo Dân trí, dùng để xây dựng điểm trường Huổi Quang 1, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ, tỉnh Điện Biên, một ngôi trường vùng cao còn nhiều khó khăn.

Hiện nay, điểm trường Huổi Quang 1 có 41 em học sinh và 3 thầy cô giáo đang phải dạy và học trong những căn phòng tạm, xuống cấp trầm trọng. Cơ sở vật chất tại đây chỉ có 2 phòng học và 1 phòng công vụ dựng tạm bằng khung sắt, tường trát sơ sài, mùa mưa gió tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Vì vậy, tấm lòng của những người hâm mộ SOOBIN và nhãn hàng Huy Thanh sẽ giúp cho những em học sinh trường Huổi Quang 1 có cơ hội được có một môi trường học tập an toàn và khang trang hơn.

Trước đó, cộng đồng người hâm mộ SOOBIN với cái tên KINGDOM cũng tham gia đấu giá Cúp Cống hiến dát vàng để gây quỹ 900 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện, hiến máu tình nguyện, thăm hỏi thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công, triển khai dự án Thư viện SOOBIN tại vùng cao Sơn La.

SOOBIN chụp ảnh chung với người hâm mộ tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau hoạt động đấu giá trang sức để xây trường học, những người hâm mộ SOOBIN tiếp tục buổi gặp mặt với thần tượng, tham gia các hoạt động ký tên, chụp hình, tặng quà...

Chị Hương Giang, khán giả tham gia chương trình gặp mặt ca sĩ SOOBIN cho biết, chị rất vui khi được gặp gỡ thần tượng trực tiếp.

Chị Giang cũng như hơn 100 người hâm mộ khác tham dự sự kiện này để ủng hộ SOOBIN. Đa phần họ là các cô gái trẻ, biết đến nam ca sĩ qua các bản hit như Phía sau một cô gái, Trò chơi, Giá như...

SOOBIN ký tên, trò chuyện với người hâm mộ trong buổi gặp mặt (Ảnh: Mạnh Quân).