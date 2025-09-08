Vũ công nữ bất ngờ "vồ ếch", SOOBIN có hành động tinh tế gây sốt

Tối 7/9, concert (hòa nhạc) thứ tám và cũng là concert cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại TPHCM, thu hút hàng chục ngàn khán giả tham dự.

Một trong những tình huống đáng chú ý nhất thuộc về liên khúc Chợt nghe bước em về - Những kẻ mộng mơ của Liên minh Tinh Tú. Sàn sân khấu trơn trượt do thời tiết bất lợi khiến SOOBIN, Tiến Đạt gặp khó khăn trong lúc thực hiện vũ đạo, suýt vấp ngã.

Vũ công nữ trượt ngã trong tiết mục "Những kẻ mộng mơ" tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Cắt từ clip).

Ở phần giữa tiết mục, theo kịch bản quen thuộc, vũ công nữ vào vai công chúa, bước ra từ chiếc hộp và chạy tới "hoàng tử" SOOBIN. Tuy nhiên, sân khấu trơn trượt đã khiến vũ công "vồ ếch".

Tình huống xảy ra bất ngờ khiến khán giả hoảng hốt, SOOBIN cũng bị giật mình. Tuy nhiên nam ca sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôm bạn diễn và vỗ vai an ủi. Sau đó anh dìu vũ công đứng dậy, tiếp tục trao cho cô gái cái ôm dịu dàng.

SOOBIN dìu vũ công đứng dậy, ôm an ủi (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả khen ngợi SOOBIN vì có hành động tinh tế giúp xua tan không khí ngại ngùng, xấu hổ của bạn diễn. Sự chuyên nghiệp của SOOBIN cũng giúp "chữa cháy" sự cố, không làm gián đoạn màn trình diễn của Liên minh Tinh Tú.

Ngay sau tiết mục, các ca sĩ có màn giao lưu cùng vũ công. Trước những lời hỏi thăm của SOOBIN, cô gái cho biết cô chỉ vấp ngã nhẹ, không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Dàn "anh trai" biểu diễn dưới mưa trong buổi concert cuối cùng (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau gần 1 năm tổ chức và trải qua 8 đêm nhạc, chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã chính thức khép lại trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả.

Ở đêm nhạc tối 7/9, 33 "anh tài" đã mang đến cho người hâm mộ hơn 50 tiết mục trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Bất chấp cơn mưa lớn, các nghệ sĩ và khán giả vẫn thể hiện sự nhiệt huyết, biến chương trình trở thành kỷ niệm khó quên.

Rút kinh nghiệm ở đêm nhạc 6/9, ở đêm nhạc tối qua, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã cắt bớt kịch bản, một số video hậu trường và màn giao lưu để chương trình diễn ra gọn gàng hơn. Một số khán giả cho biết trong đêm nhạc cuối cùng, phần âm thanh, kỹ thuật cũng được cải thiện, không xảy ra nhiều sự cố.