Nhóm tân binh chuẩn bị thi quốc tế, SOOBIN áp lực vai trò dẫn dắt

Đội hình "Tân binh thăng cấp" từ chương trình Tân binh toàn năng vừa chính thức ra mắt khán giả với 11 thành viên. Đây là những gương mặt được lựa chọn sau hành trình 100 ngày rèn luyện và thử thách khắc nghiệt.

Đồng hành cùng nhóm trong chặng đường thi đấu ở quốc tế sắp tới là huấn luyện viên SOOBIN. Nam ca sĩ thừa nhận, bản thân gặp áp lực không nhỏ khi được tin tưởng trao trọng trách dẫn dắt.

"Thật sự rất áp lực khi tôi trở thành mentor (huấn luyện viên) chính của 11 tân binh. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một tập thể nghệ sĩ trẻ, vừa háo hức vừa đắn đo.

Tôi coi đây là một thử thách mới, cũng là chìa khóa để mở ra hành trình khác biệt trong sự nghiệp. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi muốn dùng nó làm kim chỉ nam để hỗ trợ các bạn", nam ca sĩ chia sẻ.

SOOBIN đảm nhận vai trò dẫn dắt 11 tân binh (Ảnh: Ban tổ chức).

SOOBIN nhấn mạnh, thử thách lớn nhất không chỉ ở việc huấn luyện, mà còn là thấu hiểu từng thành viên. Anh cho rằng phải biết rõ bạn nào hát tốt, bạn nào cần cải thiện, bạn nào nhảy mạnh, bạn nào còn yếu.

"Nhưng điều tôi tự hào nhất là cả 11 bạn đều tài năng, chăm chỉ - yếu tố quan trọng nhất để trở thành nghệ sĩ toàn năng. Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi tin mỗi bạn đều có lý do, có giá trị riêng. Hy vọng khán giả sẽ cho các bạn thêm thời gian để chứng minh khả năng và xứng đáng với cơ hội này", anh nói.

Mới đây, nhóm Tân binh thăng cấp chính thức ra mắt MV Show me, ca khúc chủ đề của chương trình Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn, được làm mới hoàn toàn với phiên bản song ngữ Anh - Việt.

MV được thực hiện bởi ê-kíp sản xuất hàng đầu Thái Lan, từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như BamBam (GOT7), PP Krit, F.Hero, 4EVE, Psychic Fever…

Đội hình "Tân binh thăng cấp" vừa ra MV "Show me" (Ảnh: Ban tổ chức).

Show me tái hiện hành trình trưởng thành và khám phá bản thân của 11 thành viên, lan tỏa thông điệp rằng "ánh sáng thật sự" không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà chính là nội lực, điểm khác biệt mà mỗi người sở hữu.

Thành viên Minhtin chia sẻ: "Điểm đặc biệt của MV lần này là chúng em có cơ hội cùng nhau ra nước ngoài làm việc. Ê-kíp Thái Lan cực kỳ chuyên nghiệp, giúp mọi cảnh quay được thực hiện chỉn chu. Chúng em hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tâm huyết và năng lượng tích cực mà nhóm gửi gắm".

Ngay sau khi phát hành, Show me đã nhận phản hồi tích cực từ công chúng, đạt 1,1 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ ra mắt, đồng thời vươn lên top 1 iTunes Vietnam sau 17 giờ.