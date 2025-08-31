Phim chiến tranh "Mưa đỏ" vượt mốc 300 tỷ đồng nhanh kỷ lục, chỉ sau 9 ngày

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 6h30 ngày 31/8, Mưa đỏ đã chính thức đạt 304 tỷ đồng doanh thu sau 9 ngày công chiếu. Chỉ trong ngày 30/8, tác phẩm thu về 43,7 tỷ đồng với hơn 444.865 vé bán ra và 4.937 suất chiếu trên toàn quốc.

Mưa đỏ đã trở thành phim chiến tranh đạt doanh thu 300 tỷ đồng nhanh kỷ lục, chỉ đứng sau Mai của Trấn Thành (8 ngày). Trước đó loạt phim ăn khách đạt mốc 300 tỷ lần lượt là: Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải (hơn 10 ngày), Nhà bà Nữ (11 ngày), Bộ tứ báo thủ (12 ngày) và Bố già (15 ngày).

Trước đó, phim đạt cột mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu và chạm 200 tỷ đồng sau 6 ngày.

Bộ phim "Mưa đỏ" chính thức cán mốc 300 tỷ đồng doanh thu (Ảnh: Nhà sản xuất).

Với việc vượt mốc 300 tỷ đồng sau 9 ngày, Mưa đỏ được kỳ vọng sẽ còn bứt phá, mở ra những kỷ lục doanh thu mới và khẳng định sức hút đặc biệt của điện ảnh Việt khi khai thác đề tài lịch sử.

Giới chuyên môn dự đoán rằng, phim hoàn toàn có khả năng sánh ngang, thậm chí vượt qua Mai để để trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhà đầu tư, chuyên gia truyền thông phim Ân Nguyễn nói: “Tôi nghĩ, thành công của Mưa đỏ vượt xa mọi dự đoán, kể cả của tôi.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ phim có thể đạt 300 tỷ đồng, nhưng doanh thu hiện tại cho thấy tác phẩm đang thu hút lượng khán giả chưa từng có. Với sự ủng hộ mạnh mẽ và những phản hồi tích cực, tôi tin việc phim vượt mốc 500 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi”.

Theo ông Ân Nguyễn, thành công này cũng là tín hiệu lạc quan cho dòng phim lịch sử và chiến tranh, cổ vũ các nhà làm phim khai thác thêm nhiều lát cắt nữa về đề tài này.

“Tôi hy vọng trong tương lai những ngày lễ lớn đều sẽ có một tác phẩm thuộc thể loại này để truyền tải thông điệp ý nghĩa về tinh thần dân tộc và lòng yêu nước”, chuyên gia bày tỏ.

Mưa đỏ không chỉ vượt qua hàng loạt kỷ lục phòng vé mà còn tạo nên hiện tượng hiếm có của dòng phim lịch sử - chiến tranh thường kén khán giả.

Bộ phim thu hút đông đảo người xem ở nhiều lứa tuổi, từ cựu chiến binh, học sinh, sinh viên cho tới khán giả trẻ vốn quen thuộc với các dòng phim giải trí.

Hiện tại, nhiều rạp trên cả nước đã phải tăng suất chiếu, mở thêm khung giờ khuya để đáp ứng nhu cầu khán giả.

Sức nóng của Mưa đỏ cũng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi suốt những ngày qua.

Theo Google Trends, Mưa đỏ liên tục nằm trong nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, đồng thời nhận hàng nghìn đánh giá tích cực từ khán giả.

Diễn viên Phương Nam vai Tạ trong một cảnh phim (Ảnh: Nhà sản xuất).

Trên Google User Rating, phần lớn người xem chấm 5 sao, khen ngợi câu chuyện xúc động về thời chiến và tinh thần dân tộc được khắc họa chân thực.

Trailer của bộ phim (dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên) cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem, gây ấn tượng mạnh bởi những trường đoạn chiến trường khốc liệt xen lẫn khoảnh khắc nhân văn sâu sắc.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ - cho rằng, thành công của Mưa đỏ không chỉ thể hiện ở việc có hàng triệu lượt khán giả xem phim, mà còn ở sự lan tỏa sâu rộng, sự đón nhận nồng nhiệt của nhân dân.

"Đó là minh chứng cho sức sống bền vững của điện ảnh cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khát vọng giữ gìn hòa bình hôm nay”, Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh.

Cũng theo bà Thúy, con đường lan tỏa nhanh nhất và rộng khắp nhất của Mưa đỏ chính là hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc, giúp hàng triệu khán giả hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay - thành quả được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh.