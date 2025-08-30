Diễn viên phim "Mưa đỏ" hát "Còn gì đẹp hơn", khán giả bật khóc

Bộ phim Mưa đỏ vừa ra mắt đã gây ấn tượng mạnh với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những thước phim về sự khốc liệt của chiến tranh không chỉ khiến nhiều người rơi nước mắt mà còn khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông.

Diễn viên phim "Mưa đỏ" hát "Còn gì đẹp hơn", có khán giả bật khóc vì xúc động (Video: Đình Khang).

Mới đây, đoạn video do diễn viên Nguyễn Đình Khang (vai Tú) trong phim Mưa đỏ chia sẻ trên mạng xã hội Threads cho thấy bộ phim đang nhận được sự yêu mến nhiệt tình của khán giả.

Trong video, Đình Khang, Gia Huy và các diễn viên phim Mưa đỏ cùng hàng trăm khán giả tại rạp chiếu phim hát ca khúc nhạc phim Còn gì đẹp hơn. Cả sảnh lớn của rạp phim vang vọng tiếng hát của những người mến mộ tác phẩm điện ảnh chiến tranh có doanh thu hơn 200 tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại.

Đáng nói, một số khán giả được giao lưu với đoàn phim Mưa đỏ đã chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng họ không kìm được nước mắt khi hát cùng các diễn viên.

Theo khán giả Phạm Thị Phương (nhân viên văn phòng) và Đỗ Phương Thảo (sinh viên), hoạt động giao lưu của đoàn làm phim Mưa đỏ với khán giả diễn ra tối 28/8 tại một rạp chiếu phim ở Hà Nội.

Có khoảng vài trăm khán giả tụ tập ở sảnh chính của rạp phim để giao lưu với các diễn viên trong phim. Trong số các khán giả, có người vừa xem phim, có người chưa xem phim, nhưng hầu hết mọi người đã nghe ca khúc nhạc phim là Còn gì đẹp hơn, vì vậy màn hòa ca diễn ra trong bầu không khí xúc động.

Khán giả giao lưu với đoàn làm phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Đoàn làm phim).

Bạn khán giả Châu (sinh viên) đã không kìm được nước mắt khi hòa giọng cùng Đình Khang, Gia Huy trong đoạn video ngắn này.

Châu cho biết: "Sau khi xem phim em thấy rất xúc động. Bộ phim đã tái hiện chân thực và đau đớn những năm tháng chiến tranh, nơi những người lính đã hy sinh cả tuổi trẻ và tính mạng để giành lấy độc lập, tự do. Em cũng nhớ đến ông nội đã hy sinh trên chiến trường mà đến giờ gia đình vẫn chưa tìm được mộ phần của ông". Đó là lý do Châu vừa hát vừa khóc.

Khán giả này cũng cho biết: "Lúc xem phim ở rạp ai cũng khóc. Bộ phim quá hay và ý nghĩa".

Khán giả Phạm Thị Phương, chia sẻ rằng cô đã khóc nức nở và vẫn ám ảnh bởi nhân vật Tú do diễn viên Đình Khang thủ vai.

"Tôi rất thích vai Tú của Khang, rất hồn nhiên, trong sáng. Tuy nhỏ tuổi nhưng rất dũng cảm, muốn xông pha trận mạc để chiến đấu cùng anh em. Em thấy xót xa quá, về cứ thương nhân vật hoài", Phương xúc động nói.

Là người đã xem bộ phim Mưa đỏ hai lần, Phương đặc biệt ấn tượng với cảnh nhân vật Tú hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn: "Vì Tú còn quá nhỏ, nên em thấy xót xa quá. Xem phim xong bước ra nhìn lên trời thấy biết ơn và tự hào về thế hệ ông cha của mình".

Các diễn viên phim "Mưa đỏ" giao lưu với khán giả tại rạp chiếu phim (Ảnh: Đoàn làm phim).

Ngoài Tú, vai Sen do diễn viên Hoàng Long thủ vai cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho Phương.

Phương chia sẻ: "Chiến tranh quá ác liệt. Đến lúc điên dại rồi, không còn nhận thức được gì nhưng anh ấy (Sen) vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng của cuộc đời mình. Hình ảnh cuối anh Sen đưa tay với lấy người đồng đội đang cháy in vào tâm tưởng của tôi về tình đồng đội, lý tưởng cách mạng của người lính cụ Hồ".

Đỗ Phương Thảo cũng là một khán giả trẻ, cô cho biết mình đã khóc không thể ngừng được từ lúc nhân vật Tú hy sinh. "Xem rồi mới biết ngày xưa ông cha mình phải trải qua những gì, đánh đổi những gì để có ngày hôm nay mới độc lập, mới tự do, mới phát triển như thế này", Phương Thảo chia sẻ.

Phim Mưa đỏ đang đóng vai trò một cầu nối cảm xúc, giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận rõ hơn về những hy sinh vĩ đại của các anh hùng dân tộc. Phim đã thành công trong việc khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc.

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng dựa theo kịch bản của nhà văn Chu Lai.

Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Trong buổi ra mắt phim tại TPHCM, diễn viên Đình Khang tiết lộ để hóa thân trọn vẹn vào vai Tú, anh phải giảm cân trong nửa tháng, đồng thời vượt qua nhiều nỗi sợ của chính mình.

Nam diễn viên tiết lộ: “Nỗi lo lớn nhất của tôi khi đóng phim là làm sao giữ được sự trong sáng, hồn nhiên của nhân vật Tú, bởi tôi đã 25 tuổi. Trước khi bấm máy, tôi nặng 67kg và đạo diễn Đặng Thái Huyền yêu cầu phải giảm cân.

May mắn là ngay sau đó, tôi đã giảm xuống còn 56kg chỉ trong nửa tháng. Tôi còn không biết bơi và rất sợ bóng tối, nhưng trong cảnh cuối phim, tôi phải lặn sâu xuống nước trong tình trạng gần như hết oxy. Chính những thử thách này đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ, trưởng thành hơn và học hỏi được rất nhiều điều”.