VTV mời 3 chuyên gia Nga, huy động 500 người, hàng trăm máy quay dịp A80

Theo chia sẻ của đại diện ê-kíp quay chương trình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9 (A80), để có thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế về sản xuất chương trình sự kiện lớn, Đài truyền hình Việt Nam đã mời 3 chuyên gia Nga về Việt Nam và một số nhà quay phim, chuyên gia âm thanh, giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh trao đổi cùng các tổ chuyên môn từ trước đó vài tháng.

Thành viên ê-kíp làm chương trình truyền hình thực hiện nhiệm vụ tại đại lễ A80 (Ảnh: VTV Times).

Đại diện này cho biết: "Chúng tôi đặt ra nhiều tình huống xử lý hiện trường, phương án kỹ thuật, cách bố trí hệ thống máy quay, vấn đề thời tiết và không gian địa điểm… Tuy nhiên, do điều kiện thực tế lễ diễu binh, diễu hành của Việt Nam có yếu tố đặc thù, nên ê-kíp phải lựa chọn và quyết định theo kịch bản riêng”.

Chia sẻ trên VTV Times, đạo diễn Bùi Thái Dương - Trưởng phòng Đạo diễn - Quay phim, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam - cho biết, anh được giao nhiệm vụ tổng đạo diễn thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp A80.

Ban đầu, Tổng đạo diễn Bùi Thái Dương và ê-kíp đã tham khảo kinh nghiệm từ các chương trình trực tiếp diễu binh ở một số quốc gia, xây dựng phương án với hơn 40 máy quay, 5-6 xe màu và một gian trung tâm; đồng thời bổ sung các thiết bị đặc biệt như: flycam, buggy cam, segway cam, cable cam… để tạo góc nhìn đa chiều hơn cho các khối diễu binh, diễu hành, khối xe và toàn thể buổi lễ.

Những cảnh quay đặc biệt trên không và tại Quảng trường Ba Đình được giao nhiệm vụ cho anh Nghiêm Bá Hoài - Trưởng phòng Đạo diễn hình ảnh, Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ê kíp quay phim đã tập luyện cách quay đội hình diễu binh ở Miếu Môn (Hà Nội) cũng các chiến sĩ từ tháng 7, liên tục xuất phát vào lúc 3-4h hàng ngày để sẵn sàng máy móc lúc 6h bắt đầu làm việc.

Thành viên ê-kíp chương trình gắn thiết bị quay trên xe khí tài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thành viên ê-kíp quay phim cho biết, họ đã khảo sát liên tục "trường quay trực tiếp" Quảng trường Ba Đình trong nhiều ngày từ 6h đến 10h, đo cường độ ánh sáng bằng công cụ, thử dùng các thiết bị với điều kiện ánh sáng và thời tiết khác nhau, chuẩn bị cho cả phương án trời mưa.

Để đảm bảo sự chính xác tuyệt đối, một mô hình 3D của Quảng trường Ba Đình đã được dựng lên, giúp ê-kíp nghiên cứu địa hình, đưa ra những quyết định góc máy chính xác nhất.

Về mặt thiết bị, đây cũng là một trong những hạng mục được đầu tư, chuẩn bị và chăm sóc cẩn thận. Với thời tiết Hà Nội mưa nắng thất thường, đội ngũ kỹ thuật viên luôn phải túc trực để bảo dưỡng, kiểm tra từng chiếc máy quay, hệ thống truyền dẫn, đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru.

Đặc biệt, trong các ngày 30/8 và 2/9, gần như toàn bộ ê-kíp làm chương trình đều thức từ 30 đến 32 giờ liên tục để làm việc.

Được biết, khi thực hiện sự kiện ngày 2/9, ê-kíp sản xuất chương trình trực tiếp có 6 tổ chuyên môn, chưa tính tổ hậu kỳ, truyền dẫn phát sóng của nhà đài. Con số nhân sự được ước tính sơ bộ khoảng 500 người.

Số lượng máy quay được sử dụng trong chương trình truyền hình trực tiếp đại lễ A80 lên tới con số hàng trăm, bao gồm máy quay chuyên dụng chất lượng cao, các máy quay trên không (flycam), máy quay nhỏ gắn trên các máy bay, trực thăng và các xe khí tài, xe diễu hành...

Cường độ làm việc trong thời gian dài và áp lực từ sự kỳ vọng của công chúng khiến các thành viên trong êkíp làm chương trình trực tiếp vỡ òa cảm xúc sau khi kết thúc chương trình.

"Chúng tôi là những người đàn ông sức dài vai rộng, hàng ngày bê vác máy móc hàng chục cân chẳng nề hà, nhưng khi kết thúc chương trình thành công, nhiều anh em trong ê-kíp ôm nhau khóc như trẻ con. Bởi chúng tôi đã hoà chung với tất cả mọi người, đó là sự tự hào hai tiếng Việt Nam", đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài cho hay.