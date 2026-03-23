NSND Quốc Khánh thức đến 2h sáng, tự lái ô tô đi tập tiểu phẩm

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Khánh cho biết, trong tiểu phẩm Táo quân phát sóng vào cuối tháng 3 tới đây, anh vẫn vào vai Ngọc Hoàng. Anh cùng các nghệ sĩ như: Tự Long, Chí Trung, Vân Dung... đang tích cực tập luyện để chuẩn bị ghi hình chương trình.

Dàn nghệ sĩ tích cực tập luyện tiểu phẩm để trở lại trên sóng VTV vào tối 29/3 (Ảnh: Chụp màn hình).

"Hằng ngày, tôi tự lái ô tô từ Long Biên sang Đài truyền hình để tập tiểu phẩm. Tôi vẫn vào vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Tiểu phẩm có 30 phút nên các tình tiết sẽ vừa đủ, vẫn đảm bảo yếu tố gây cười cho khán giả...", Quốc Khánh tiết lộ.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, ngoài những buổi tập ban ngày, các nghệ sĩ có buổi tập đến 2-3h sáng nhưng vì những buổi tập này ngắn nên anh vẫn đảm bảo sức khoẻ của mình.

NSƯT Chí Trung cũng chia sẻ, tiểu phẩm Táo quân sẽ xuất hiện bên cạnh nhiều phần âm nhạc, hát múa, được phát trên VTV3 vào tối 29/3. "Chúng tôi bám theo định dạng cũ và biến tấu một phần để mang hương vị của Táo quân đến chương trình kỷ niệm này", Chí Trung nói.

Hiện, thông tin NSND Quốc Khánh cùng dàn nghệ sĩ Táo quân tái xuất trong tiểu phẩm hài mang phong cách đặc trưng của chương trình Táo quân nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trước đó, khán giả tiếc nuối khi chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm không phát sóng dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Có thông tin cho rằng, một trong những lý do khiến chương trình này không thực hiện được vì vấn đề sức khoẻ của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh.

Hình ảnh Quốc Khánh vào vai Ngọc Hoàng trong chương trình "Táo quân" phát sóng đêm giao thừa (Ảnh: Chụp màn hình).