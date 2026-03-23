NSND Quốc Khánh thức đến 2h sáng, tự lái ô tô đi tập tiểu phẩm
(Dân trí) - Nam nghệ sĩ cho biết, mấy ngày gần đây, anh cùng dàn nghệ sĩ tập luyện nghiêm túc cho tiểu phẩm về "Táo quân", được phát sóng vào cuối tháng 3 trên VTV.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Khánh cho biết, trong tiểu phẩm Táo quân phát sóng vào cuối tháng 3 tới đây, anh vẫn vào vai Ngọc Hoàng. Anh cùng các nghệ sĩ như: Tự Long, Chí Trung, Vân Dung... đang tích cực tập luyện để chuẩn bị ghi hình chương trình.
"Hằng ngày, tôi tự lái ô tô từ Long Biên sang Đài truyền hình để tập tiểu phẩm. Tôi vẫn vào vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Tiểu phẩm có 30 phút nên các tình tiết sẽ vừa đủ, vẫn đảm bảo yếu tố gây cười cho khán giả...", Quốc Khánh tiết lộ.
Nam nghệ sĩ cho biết thêm, ngoài những buổi tập ban ngày, các nghệ sĩ có buổi tập đến 2-3h sáng nhưng vì những buổi tập này ngắn nên anh vẫn đảm bảo sức khoẻ của mình.
NSƯT Chí Trung cũng chia sẻ, tiểu phẩm Táo quân sẽ xuất hiện bên cạnh nhiều phần âm nhạc, hát múa, được phát trên VTV3 vào tối 29/3. "Chúng tôi bám theo định dạng cũ và biến tấu một phần để mang hương vị của Táo quân đến chương trình kỷ niệm này", Chí Trung nói.
Hiện, thông tin NSND Quốc Khánh cùng dàn nghệ sĩ Táo quân tái xuất trong tiểu phẩm hài mang phong cách đặc trưng của chương trình Táo quân nhận được sự quan tâm của khán giả.
Trước đó, khán giả tiếc nuối khi chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm không phát sóng dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Có thông tin cho rằng, một trong những lý do khiến chương trình này không thực hiện được vì vấn đề sức khoẻ của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh.
Nghệ sĩ Quốc Khánh (SN 1962) là người Hà Nội gốc, nhà có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982.
Cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Học xong, Quốc Khánh ở lại nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.
Từ diễn viên chính kịch, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần với màn tung hứng cùng đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng - Vân Dung…
Nhất là từ chương trình Táo quân, người ta nhắc đến anh với danh xưng "Ngọc Hoàng" khi hơn 20 năm đảm nhiệm nhân vật này trên sân khấu.
Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 (năm 2007), NSND Quốc Khánh Quốc Khánh giành giải Bông sen vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông.
Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 3/2024, anh được trao danh hiệu NSND tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).