NSND Quốc Khánh và dàn nghệ sĩ tích cực tập luyện, "Táo quân" trở lại?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Chí Trung cho biết, anh và dàn nghệ sĩ gạo cội đang tập luyện tiểu phẩm về Táo quân, nằm trong Cuộc hẹn với tháng 3 sẽ lên sóng cuối tháng 3, thời lượng 30 phút với nhiều tình tiết hài hước, gây cười.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng 30 năm VTV3 thành lập, Đỗ Thanh Hải đảm nhận vai trò đạo diễn.

Dàn nghệ sĩ tập luyện cho "Táo quân" (Ảnh: Chụp màn hình).

"Dàn nghệ sĩ quen thuộc như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng và Vân Dung sẽ góp mặt, Táo mới thì có Trung Ruồi. Chúng tôi đã tập được 3 ngày, cũng có những ngày làm việc đến 2-3h sáng. Tối nay (23/3) sẽ ghi hình chương trình", Chí Trung cho biết.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm, sau những tin đồn thất thiệt về sức khoẻ, NSND Quốc Khánh trở lại và "lợi hại hơn xưa". "Anh ấy khoẻ mạnh và vẫn giữ được chất diễn của mình", Chí Trung tiết lộ.

Tiểu phẩm có sự tham gia của dàn nghệ sĩ Táo quân sẽ xuất hiện bên cạnh nhiều phần âm nhạc, hát múa. "Chúng tôi bám theo định dạng cũ và biến tấu một phần để mang hương vị của Táo quân đến chương trình kỷ niệm này", NSƯT Chí Trung chia sẻ.

Những nghệ sĩ gạo cội gắn bó với Táo quân những ngày đầu sẽ trở lại với khán giả. Tuy nhiên, NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý - hai nghệ sĩ vào vai Nam Tào và Bắc Đẩu - vẫn vắng mặt.

Trước đó, khán giả tiếc nuối khi chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm không phát sóng dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Có thông tin cho rằng, một trong những lý do khiến chương trình này không thực hiện được vì vấn đề sức khoẻ của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh.

Táo quân - Gặp nhau cuối năm từng phát sóng đều đặn từ năm 2003 đến năm 2019 trong đêm giao thừa Tết nguyên đán.

Tuy nhiên, đúng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chương trình được thay thế bằng phiên bản mới Làng Vũ Đại thời hội nhập, phát sóng số duy nhất vào ngày 24/1/2020 (30 Tết).

Quang Thắng, Vân Dung, Tự Long (từ trái sang) trong chương trình "Táo quân" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau mùa Tết 2020, chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm trở lại với nhiều thay đổi về nội dung và nghệ sĩ dù vẫn giữ hình thức báo cáo cuối năm.