Tôn vinh lịch sử và văn hóa đọc tại Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo"

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2025), Hội sách Côn Đảo với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo" sẽ diễn ra từ ngày 3/10 đến 5/10 tại khuôn viên Nhà Công quán, Công viên Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo, TPHCM.

Hội sách do Ủy ban nhân dân TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp cùng các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, chính quyền Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan thực hiện.

Trụ sở Đảng ủy đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật với chủ đề "Những câu thơ viết nên hình đất nước" sẽ diễn ra lúc 19h ngày 4/10 tại sân khấu chính Cổng chào Tôn Đức Thắng.

Trước đó, đoàn đại biểu và các đơn vị tham gia sẽ viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo và bia tưởng niệm tại Cầu tàu lịch sử 914.

Các khu vực trưng bày sách được thiết kế theo nhiều chủ đề như: Chủ tịch Hồ Chí Minh là những tác phẩm kinh điển, tài liệu quý về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thành tựu phát triển TPHCM nhằm giới thiệu các ấn phẩm phản ánh đổi mới, sáng tạo giai đoạn 2020-2025; Nhân vật huyền thoại Côn Đảo, lịch sử, đất và người với những trang sách tái hiện hành trình đấu tranh kiên cường, tôn vinh hình tượng anh hùng, liệt sĩ, đồng thời quảng bá nét đẹp đất và người Côn Đảo hôm nay...

Côn Đảo được nhận định có đủ tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng (Ảnh: Nam Anh).

Trong khuôn khổ hội sách, nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm, hoạt động dành cho thiếu nhi sẽ được tổ chức: Chuỗi "Tiết đọc sách" (3-4/10) tại các trường học trên địa bàn Côn Đảo; Giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm "Những người con Sài Gòn trong địa ngục trần gian Côn Đảo" (7h30 ngày 5/10) với sự tham gia của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng các cựu tù Côn Đảo; Giới thiệu thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ (9h30 ngày 5/10) với TS. Quách Thu Nguyệt và nhà văn Dương Thành Truyền.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao tặng 2.500 đầu sách giấy và điện tử cho Côn Đảo, cùng 15 phần quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hoạt động đồng hành khác gồm chương trình "Sau mặt báo", "Đường cờ Tổ quốc", "Tiếp sức đến trường" và các học bổng, hỗ trợ thiết thực cho thiếu nhi.