Nghệ sĩ biểu diễn tại Chương trình giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 22/8, Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản khai mạc tại Triển lãm Thế giới (World EXPO) 2025, diễn ra ở Osaka, Nhật Bản.

Đây là sự kiện do Hội Giao lưu Văn hoá Việt Nam - Nhật Bản chủ trì, phối hợp cùng Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO, Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc tổ chức.

Đoàn Việt Nam biểu diễn tại lễ khai mạc "Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản) sáng 22/8 (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình có sự tham gia của ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); ông Lê Ngọc Định, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản...

Ông Lê Ngọc Định cho biết, sự kiện này được tổ chức tại Triển lãm World EXPO 2025 là cơ hội để quảng bá đến người dân Nhật Bản và đông đảo bạn bè quốc tế, qua đó cho thấy nét đẹp của mối giao lưu văn hoá giữa hai nước, đồng thời cũng góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Ca sĩ Trang Bùi khoe giọng hát ở chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau lễ khai mạc, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Nhiều tiết mục biểu diễn quảng bá văn hóa của đoàn nghệ sĩ Việt Nam nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân Nhật Bản.

Ca sĩ Trang Bùi cũng kết hợp ban nhạc mang đến chương trình những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp của đất nước Việt Nam tươi đẹp, thanh bình, năng động và mến khách. Cô kết thúc với bài O Sole mio (Mặt trời của tôi) của Italy, nhận được những tràng pháo tay kéo dài.

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn Yosakoi của 2 đội Núi Trúc Sakura và Hanoi Sennen đến từ Hà Nội. Đây là 2 đội đã dành danh hiệu Đại sứ Yosakoi tại Việt Nam do tỉnh Kochi, Nhật Bản trao tặng năm 2017.

Các đội sáng tạo tiết mục Yosakoi vừa mang phong cách Nhật Bản vừa khéo léo đưa nội dung lịch sử văn hoá, với tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, ý chí bất khuất vào tác phẩm.

Các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc, quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm Thế giới - World EXPO là sự kiện quốc tế lớn, được tổ chức 5 năm một lần. Tại World EXPO lần này ở Osaka, 158 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày, giới thiệu về văn hoá, đồng thời quảng bá các thành tựu khoa học, công nghệ, kinh tế...