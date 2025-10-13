Hơn 1 triệu lượt khách trải nghiệm Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Tối 12/10, chương trình bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội đã diễn ra trang trọng ở Trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long.

Qua 3 ngày tổ chức (10-12/10), lễ hội đã đạt thành công lớn khi thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan và trải nghiệm văn hóa quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng công bố Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong 3 ngày diễn ra (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các đơn vị trong và ngoài nước.

Phát biểu bế mạc lễ hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh về tầm quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia.

Bộ trưởng khẳng định: “Phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm đã trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó. Nhà nước Việt Nam đã xác định phát triển bền vững trên cơ sở phát triển văn hóa, con người là nền tảng”.

Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội tặng kỷ niệm chương cho đại diện 48 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham gia sự kiện (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bộ trưởng cũng nêu rằng, Việt Nam là thành viên chủ động và có trách nhiệm của UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc), luôn phát huy truyền thống yêu chuộng hòa bình, coi việc gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa là tri ân truyền thống và bảo đảm quyền phát triển của các thế hệ tương lai.

Theo Bộ trưởng, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất là minh chứng sống động cho nhận định nói trên. Lễ hội này được khởi nguồn từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, nhằm tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

Trong ngày khai mạc 10/10, lễ hội đã đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, triển lãm, chiếu phim, ngày hội sách, gian hàng ẩm thực... đã diễn ra trong Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong 3 ngày diễn ra, lễ hội quy tụ sự tham gia của 48 quốc gia và tổ chức quốc tế, với nhiều không gian và sự kiện văn hóa đặc sắc như triển lãm Con đường văn hóa, trình diễn Bước chân di sản và Lễ hội áo dài, chương trình chiếu phim, ngày hội sách và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định rằng, lễ hội đã thành công trong việc tạo ra không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa; thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa theo đúng tôn chỉ của UNESCO và khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Với thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”, Ban tổ chức lễ hội đã thực hiện chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện với tổng thu đạt 2,5 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương tại Việt Nam chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho nhân dân. Điều này lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường của người Việt Nam.

Hơn 1 triệu du khách đã ghé thăm và trải nghiệm tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả những cá nhân và tổ chức đã góp phần làm nên sự thành công của sự kiện. Đồng thời, ông tin tưởng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trong những lần tiếp theo sẽ tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách trong và ngoài nước.