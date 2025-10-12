Khám phá ẩm thực 5 châu giá vài chục nghìn đồng ở Lễ hội Văn hóa Thế giới

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức ở Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, từ ngày 10 đến 12/10.

Lễ hội bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách cùng 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim.

Gian hàng ẩm thực Hàn Quốc thu hút đông khách trong thời gian diễn ra lễ hội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh các hoạt động chính được tổ chức mỗi tối, bao gồm biểu diễn văn nghệ, thời trang và đấu giá từ thiện, hoạt động hàng ngày được du khách yêu thích tại Lễ hội Văn hóa Thế giới là khám phá ẩm thực 5 châu.

Tại các gian hàng ẩm thực được bố trí ngay gần lối vào của lễ hội, du khách có nhiều thực đơn phong phú để lựa chọn, tùy theo khẩu vị của mỗi người.

Du khách Trần Thùy Linh (21 tuổi) cho biết, chị tranh thủ dịp cuối tuần được nghỉ học để ghé thăm gian hàng ẩm thực của các nước. Chị rất thích món ăn của Nhật Bản và Hàn Quốc. Tình cờ hai gian hàng này được xếp ngay cạnh nhau, khiến chị cảm thấy rất vui khi trải nghiệm đồ ăn yêu thích theo kiểu tiệc đứng.

"Tôi mua món bánh gạo của Hàn Quốc với giá 50.000 đồng và vài xiên nướng của Nhật Bản với giá khoảng 90.000 đồng. Tôi thấy mức giá này khá hợp lý để ăn uống trải nghiệm. Nhưng nếu muốn ăn no thì mỗi người phải chi vài trăm ngàn đồng", chị Linh chia sẻ.

Cũng theo chị Linh, hương vị của hai gian hàng ẩm thực châu Á này khá "chuẩn" theo những gì chị từng biết tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Anh Pato Munoz (đội mũ) chụp ảnh cùng với các du khách ghé thăm gian hàng ẩm thực Mexico (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại gian hàng ẩm thực Mexico, anh Pato Munoz, đầu bếp của gian hàng cho hay, anh nhận được lời mời của Đại sứ quán Mexico đến tham gia phục vụ du khách trong Lễ hội Văn hóa Thế giới.

"Tôi đã ở Việt Nam được 1 năm rồi. Tôi rất thích khí hậu và sự thân thiện của người Việt Nam. Tại lễ hội này, tôi phục vụ hai món ăn truyền thống của Mexico là tacos và nachos.

Đây là những món ăn có sự phối hợp đầy đủ dinh dưỡng gồm cả tinh bột, thịt và rau xanh. Tôi mong rằng các du khách yêu thích món ăn của tôi cũng như trải nghiệm văn hóa tại lễ hội này", anh Pato Munoz nói.

Tại gian hàng ẩm thực của Pháp, chị Kim Thị Trang, người bán hàng, cho biết: "Đến với lễ hội lần này, chúng tôi mang đến những món bánh ngọt đặc trưng của nước Pháp như là bánh sừng bò, bánh tart táo, bánh macaron...".

Gian hàng này được trưng bày khá bắt mắt, thu hút đông đảo du khách đến ủng hộ. Các loại bánh ngọt tại đây có giá khoảng vài chục nghìn đồng, được các em nhỏ và cặp đôi yêu thích.

Gian hàng bánh ngọt Pháp được du khách yêu thích (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Hoài Thanh (43 tuổi) cho biết, anh đưa vợ con đến chơi tại lễ hội này. Cũng như nhiều du khách khác, gia đình anh quan tâm trải nghiệm các gian hàng ẩm thực, bởi hiếm có cơ hội được thử nghiệm nhiều món ăn quốc tế như ở đây.

"Tôi vừa ăn thử loại xúc xích nhà làm ở gian hàng của Italia, có giá 80.000 đồng/chiếc. Mức giá này khá cao so với xúc xích thông thường nhưng hương vị rất đặc biệt, không phải lúc nào cũng có dịp được thử", anh Hoài Thanh cho biết.

Gia đình anh Thanh gồm 3 thành viên, lựa chọn trải nghiệm những món chưa từng ăn trước đây, đặc biệt trong đó có ẩm thực của Malaysia, Ấn Độ...

Gian hàng ẩm thực Ấn Độ tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Với mục tiêu tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được xem là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm nay.

Theo ban tổ chức, lễ hội đánh dấu kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội - trung tâm hội tụ văn hóa, nơi các nền văn minh gặp gỡ và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, công chúng được khám phá bức tranh văn hóa đa sắc, nơi nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, thời trang, mỹ thuật và ẩm thực hòa quyện, cùng lan tỏa thông điệp "Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới".

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Văn hóa Thế giới để trải nghiệm ẩm thực (Ảnh: Xơn Bùi).

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình chiếu phim quốc tế cũng giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại hội trường Hoàng thành Thăng Long, phục vụ khán giả yêu điện ảnh trong không gian văn hóa lịch sử.