Dương Tử Quỳnh thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Oscar 2023

Sáng 13/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar 2023 chính thức diễn ra để tôn vinh những tác phẩm, nghệ sĩ, diễn viên xuất sắc trong năm. Lễ trao giải năm nay diễn ra tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Buổi lễ đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ trao giải Oscar diễn ra vào tháng 3, sau khi phiên bản năm ngoái diễn ra vào ngày 27/3/2022.

Oscar 2023 trở lại đầy thu hút (Ảnh: Oscar).

Năm nay, Oscar trở lại với sự cạnh tranh thú vị, đáng chờ đợi tại hầu hết các hạng mục. Một số ứng viên đáng giá tranh giải Phim hay nhất bao gồm Avatar: The way of water (Avatar 2), Top Gun: Maverick, Elvis và Everything everywhere all at once. Đặc biệt, ở hạng mục Phim hay nhất, Everything everywhere all at once gây chú ý khi là đại diện cho dòng phim độc lập tham chiến tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Theo thống kê của chuyên trang Metacritic, Everything everywhere all at once đang dẫn đầu đường đua năm nay với tổng 122 điểm khi có đến 34 lần thắng hạng mục phim truyện, tính trên tất cả giải thưởng lớn nhỏ tiền Oscar. Xếp vị trí thứ 2 là The Banshees of Inisherin với 68 điểm cho 11 lần chiến thắng. Các phim còn lại đều đạt thành tích khiêm tốn như Tár (4 giải), The Fabelmans (1 giải), Top Gun: Maverick (2 giải), The Woman King (2 giải).

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhận một số phản ứng tiêu cực từ dư luận vì không có sự xuất hiện của gương mặt nữ trong đề cử. Song, không thể phủ nhận 5 cái tên được đề cử đều xứng đáng. Họ lần lượt là Steven Spielberg (The Fabelmans), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (Triangle of Sadness) và bộ đôi Daniel Kwan và Daniel Scheinert (Everything everywhere all at once).

Trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cũng là cuộc đua tranh căng thẳng giữa những cái tên tài năng như Austin Butler trong phim Elvis, Colin Farrell trong phim The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser trong phim The Whale, Paul Mescal trong phim Aftersun và Bill Nighy trong phim Living.

Lễ trao giải năm nay đánh dấu một kỷ nguyên của những ngôi sao mới trong nền điện ảnh toàn cầu. Đáng chú ý, có tới 4 diễn viên gốc Á lọt vào danh sách đề cử tại 4 hạng mục chính gồm Dương Tử Quỳnh (Nữ chính xuất sắc), Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Stephanie Hsu và Hồng Châu (Nữ phụ xuất sắc). Đây được xem là kỷ lục số lượng diễn viên châu Á được đề cử trong một năm, ghi dấu sự hiện diện của sắc tộc phương Đông tại một kỳ Oscar.

Dương Tử Quỳnh là cái tên được nhắc tới nhiều nhất thời gian qua khi cô càn quét nhiều giải thưởng tiền Oscar 2023. Trong bộ phim lấy đề tài đa vũ trụ Everything everywhere all at once, nhân vật của Dương Tử Quỳnh phải đi xuyên các chiều không gian để đánh bại thực thể ác độc, giải cứu các thế giới song song. Tác phẩm chạm tới cảm xúc của khán giả vì đề cập tới nhiều vấn đề nóng hổi như mối quan hệ gia đình, sự mâu thuẫn của các thế hệ…

Rihanna dự kiến trình diễn Lift Me Up, nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever. Ca khúc này có tên trong một đề cử năm nay.

Theo NBC News, khách mời dự Oscar sẽ nhận túi quà gồm 60 món, trị giá khoảng 123.000 USD. Trong đó bao gồm bánh quy chocolate (16 USD), vé thăm quan khu bất động sản sang trọng ở Canada (40.000 USD), ba đêm nghỉ dưỡng trong khách sạn The Lifestyle tại Ottawa (40.000 USD), dụng cụ làm sạch trang sức (10.000 USD)...