Người đứng sau màn gào khóc, đòi trả danh hiệu Á hậu của người đẹp Myanmar

Những ồn ào quanh cách hành xử của người đẹp Thae Su Nyein tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ 2 ngày sau chung kết, người đẹp Myanmar tuyên bố trả lại vương miện Á hậu 2 và phía Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình 2024 cũng thông báo tước danh hiệu Á hậu 2 của Thae Su Nyein.

Người đẹp 17 tuổi Thae Su Nyein từ bỏ danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: Instagram).

Trong bài chia sẻ ngày 27/10, Thae Su Nyein giải thích, cô đến dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 không phải vì danh hiệu Á hậu 2 mà mong muốn có vị trí cao hơn. Người đẹp cũng tuyên bố chống lại tổ chức Hoa hậu Hòa bình để đứng về phía Giám đốc quốc gia Soe Min Tun.

Soe Min Tun là người đồng hành với Thae Su Nyein suốt cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024, đang giữ chức Giám đốc quốc gia tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar. Ông cũng là người giật vương miện, đưa Thae Su Nyein rời khỏi chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024, ngày 25/10.

Soe Min Tun là người tố cáo tổ chức Hoa hậu Hòa bình đề nghị ra giá 25.000 USD cho giải thưởng Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia) và đối xử bất công với đại diện Myanmar.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, ông Nawat - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình - cho biết, người đẹp Thae Su Nyein bị Giám đốc quốc gia Soe Min Tun thao túng trong việc muốn trả lại danh hiệu.

Ông Nawat nói với phóng viên, Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2023 - Ni Ni Lin Eain - từng tiết lộ về việc Soe Min Tun thao túng, điều khiển cô suốt thời gian đương nhiệm. Ni Ni Lin Eain là đại diện của Myanmar và đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 tổ chức ở Việt Nam.

Chủ tịch Nawat (giữa) cùng Hoa hậu Thae Su Nyein (trái) và Hoa hậu Ni Ni Lin Eain (Ảnh: Instagram).

Chủ tịch Nawat nói thêm, Ni Ni được bảo vệ bởi hợp đồng ký với tổ chức Hoa hậu Hòa bình nên Soe Min Tun không thể can thiệp vào các công việc của cô trong vòng 1 năm.

Theo ông, Soe Min Tun không cho người đẹp Thae Su Nyein nhận danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 vì muốn cô tiếp tục nằm trong sự điều khiển của mình.

Nếu người đẹp Thae Su Nyein không nhận danh hiệu Á hậu 2, cô sẽ không ký hợp đồng với tổ chức Hoa hậu Hòa bình. Do vậy, Soe Min Tun có thể tiếp tục quản lý cô và nhận được tài trợ từ sự nổi tiếng của cô ở quê nhà.

Những tiết lộ của ông Nawat khiến người hâm mộ theo dõi các cuộc thi nhan sắc tò mò. Theo Chủ tịch của tổ chức Hoa hậu Hòa bình, người đẹp Ni Ni đã kể rất nhiều điều không hay về Soe Min Tun với ông.

Thae Su Nyein và Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Myanmar - Soe Min Tun (Ảnh: Instagram).

Ni Ni cho biết: "Người hỗ trợ tôi trong mọi việc là mẹ. Soe Min Tun chưa từng hỗ trợ cho tôi. Tiền để tôi đi thi đều từ gia đình. Anh ta chỉ hỗ trợ 1 bộ trang phục dạ hội cho ngày cuối và giới thiệu tôi với nhiều đàn ông. Anh ta còn yêu cầu tôi góp tiền trả phí bản quyền Hoa hậu Hòa bình từ giải thưởng Á hậu 1".

Ông Nawat tuyên bố đứng về phía người đẹp Ni Ni trong cuộc chiến chống lại Giám đốc quốc gia tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar. Trước đó, Soe Min Tun được cho là có hành động đe dọa Ni Ni sau khi cô lên tiếng trên trang cá nhân.

Ông Nawat cũng tiết lộ việc Soe Min Tun trì hoãn thanh toán phí đăng cai tổ chức sự kiện. Theo dự định ban đầu, Myanmar được chọn là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024. Tuy nhiên, phía Soe Min Tun không chịu thanh toán hết phí đăng cai nên tổ chức Hoa hậu Hòa bình phải lựa chọn nơi khác.

Trước lời cáo buộc Chủ tịch Nawat ra giá 25.000 USD cho giải thưởng Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia), đại diện của tổ chức Hoa hậu Hòa bình phủ nhận và khẳng định con số này quá ít so với số tiền tổ chức thu được từ việc bình chọn trong mùa giải vừa qua.

Trên mạng xã hội, phản ứng của cộng đồng mạng cũng gây chú ý. Phần lớn ý kiến ủng hộ việc Chủ tịch Nawat tước vương miện của người đẹp Thae Su Nyein và chê trách cách hành xử của cô, ông Soe Min Tun thiếu chuyên nghiệp.

Hoa hậu Hòa bình Myanmar Thae Su Nyein từ bỏ danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 để đứng về phía Giám đốc quốc gia Soe Min Tun (Ảnh: News).

Ngày 28/10, trên trang cá nhân, ông Soe Min Tun bất ngờ livestream (phát sóng trực tiếp) bày tỏ sự ân hận vì những ồn ào, hiểu lầm phát sinh trong thời gian qua. Ông nói lời xin lỗi và khóc trong buổi trò chuyện trực tiếp.

Trước khi trở thành Giám đốc quốc gia tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar, Soe Min Tun (SN 1995) từng là một người mẫu, sở hữu danh hiệu Quý ông Siêu quốc gia Myanmar 2017. Theo nguồn tin của Chủ tịch Nawat, ông Soe Min Tun đang sống và làm việc tại Thái Lan.

Về phần mình, mỹ nhân 17 tuổi Thae Su Nyein không lên tiếng bình luận, chỉ liên tục đăng tải những hình ảnh vui vẻ, xinh đẹp trên trang cá nhân sau khi bị tổ chức Hoa hậu Hòa bình thu hồi danh hiệu Á hậu 2.

Thae Su Nyein là thí sinh nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024. Ngay từ đầu cuộc thi, người đẹp 17 tuổi được các diễn đàn sắc đẹp và khán giả quan tâm, dự đoán giành kết quả cao.

Trong suốt thời gian tham dự cuộc thi, Thae Su Nyein luôn nỗ lực thể hiện, tỏa sáng đúng thời điểm. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, kỹ năng trình diễn tốt, gương mặt xinh đẹp và khả năng hùng biện tốt.