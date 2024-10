Top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 gồm Philippines, Myanmar, Brazil, Ấn Độ và Pháp cùng tham gia phần thi ứng xử để chọn ra gương mặt chiến thắng. Trước đó, các người đẹp thuyết trình về chủ đề chiến tranh và hòa bình.

Kết quả, danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2024 thuộc về người đẹp Rachel Gupta - đại diện của Ấn Độ. Mỹ nhân 20 tuổi sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,78m và thể hình cân đối với số đo 3 vòng 81-61-91cm.

Rachel Gupta đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: Missosology).

Phút đăng quang xúc động của Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh chụp màn hình).

Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh chụp màn hình).

Trước chung kết, người đẹp Ấn Độ thắng giải phụ Grand Pageant's Choice, lọt top 4 bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia), top 10 thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất do giám khảo bình chọn. Ngoài công việc người mẫu, Gupta đang là CEO của học viện và salon làm đẹp.

Chiến thắng của Rachel Gupta không nằm ngoài dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp trước chung kết. Mỹ nhân sinh năm 2004 là đại diện đầu tiên của Ấn Độ đăng quang tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình.

Danh hiệu Á hậu 5 thuộc về 5 người đẹp: Cộng hòa Dominica, Indonesia, Tây Ban Nha, Peru, Anh. Á hậu 4 là người đẹp Brazil, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Pháp, Á hậu 2 là người đẹp Myanmar, Á hậu 1 được trao cho đại diện Philippines.

Lê Hoàng Phương lên sân khấu trao giải Á hậu 4 cho đại diện Brazil (Ảnh chụp màn hình).

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình 2024 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự thể hiện của các người đẹp trong phần thi trình diễn áo tắm, trình diễn váy dạ hội và ứng xử. Ban giám khảo lần lượt lựa chọn top 20, top 10 trước khi công bố danh hiệu á hậu, hoa hậu tại cuộc thi năm nay.

Top 10 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 không quá bất ngờ bởi sự xuất hiện của các đại diện: Indonesia, Pháp, Myanmar, Peru, Tây Ban Nha, Anh, Ấn Độ, Brazil, Cộng hòa Dominica, Philippines. Người đẹp Indonesia cũng là thí sinh chiến thắng ở phần bình chọn Miss Popular Vote.

Hoa hậu Hòa bình Brazil giành giải thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất (Ảnh chụp màn hình).

Top 20 cuộc thi gồm: Brazil, Colombia, Curaçao, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Pháp, Guatemala, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Myanmar, Paraguay, Peru, Philippines, Tây Ban Nha, Thái Lan, Anh, United States Virgin Islands. Trong đó, đại diện Thái Lan lọt top 20 nhờ chiến thắng ở phần bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia).

Trong đêm chung kết, các hạng mục phụ cũng được công bố. Giải thưởng Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất thuộc về đại diện Brazil; giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về 3 đại diện Brazil, Ecuador, Honduras; giải thưởng Trình diễn váy dạ hội đẹp nhất được trao cho người đẹp Ghana.

Hoa hậu Hòa bình Ghana nhận giải trình diễn váy dạ hội đẹp nhất (Ảnh: MGI).

Đại diện Việt Nam - Võ Lê Quế Anh - trắng tay tại mùa giải năm nay. Cô lọt top 14 thí sinh tài năng Grand Voice, top 10 thí sinh trình diễn áo tắm do khán giả bình chọn, top 5 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc do khán giả bình chọn, top 16 bình chọn Country's Power of the Year.

Hoa hậu Hòa bình nằm trong số 6 cuộc thi sắc đẹp quốc tế gây chú ý. Cuộc thi năm nay trải qua mùa giải khá ồn ào về khâu tổ chức.

Trong đó là sự tranh cãi của Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình và Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Campuchia khiến tổ chức hủy quyền đăng cai tổ chức của phía Campuchia. Ngoài ra, sự rút lui của một số đại diện trước bán kết cũng là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.