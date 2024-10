Vẻ đẹp búp bê sống và câu trả lời giúp chiến thắng của tân Hoa hậu Hòa bình

Mùa giải Hoa hậu Hòa bình 2024 (Miss Grand International) đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của người đẹp Rachel Gupta. Sau chung kết, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng Rachel.

Phần lớn ý kiến khen người đẹp Ấn Độ có sự thể hiện nổi trội từ đầu cuộc thi, trong các phần thi phụ, bán kết và chung kết. Cô cũng là người đẹp đầu tiên của Ấn Độ đăng quang tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình.

Rachel Gupta đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2024, tối 25/10 (Ảnh: MGI).

Trong đêm chung kết, Rachel Gupta diện bộ đầm dạ hội ôm sát cơ thể, phần đuôi cá lấy cảm hứng từ cánh chim. Phong cách trang điểm tự nhiên với điểm nhấn là đôi mắt sâu và sáng giúp Rachel đẹp rực rỡ, duyên dáng trên sân khấu. Ở phần trình diễn áo tắm, cô cũng thể hiện tốt, khoe được hình thể cân đối.

Đặc biệt, ở phần hùng biện, mỹ nhân 20 tuổi thể hiện được bản lĩnh, sự duyên dáng và sử dụng tiếng Anh trôi chảy. Cô kêu gọi mọi người tôn trọng sự đa dạng và cho rằng chính sự khác biệt là cầu nối con người với con người, tạo nên sức mạnh.

Câu hỏi cô nhận được là: "Theo bạn, vấn đề quan trọng nhất trên thế giới hiện nay cần được giải quyết là gì và bạn đề xuất giải pháp nào?".

Người đẹp Gupta nói: "Tôi tin vấn đề quan trọng nhất mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay là nạn đói nghèo do quá tải dân số và nguồn tài nguyên. Đã đến lúc các nhà lãnh đạo phải bắt đầu thúc đẩy để có đủ tài nguyên cho mọi người. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách thực hiện phương pháp kiểm soát sinh sản ở các quốc gia.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ - nơi không phải ai cũng có quyền tiếp cận thực phẩm, nước, giáo dục và các tiện nghi cơ bản. Càng đến nhiều nơi, tôi càng nhận ra, quê hương tôi không phải là quốc gia duy nhất chịu tình trạng này. Đã đến lúc chúng ta nên dừng chiến tranh, cùng bắt tay giúp mọi người trên thế giới có đủ nguồn tài nguyên".

Rachel Gupta là đại diện đầu tiên của Ấn Độ đăng quang tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hòa bình (Ảnh: MGI).

Câu trả lời ứng xử trôi chảy, thuyết phục được xem là yếu tố giúp Gupta bật lên, giành chiến thắng chung cuộc.

Trước đêm chung kết, người đẹp Ấn Độ nhận giải Grand Pageant's Choice Award - giải thưởng do khán giả Thái Lan bình chọn cho thí sinh ấn tượng.

Rachel Gupta cũng lọt top 10 thí sinh trình diễn áo tắm do ban giám khảo lựa chọn, top 14 bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia). Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Missosology, Sash Factor cũng dự đoán cô đăng quang tại mùa giải năm nay trước chung kết.

Rachel Gupta (20 tuổi) là gương mặt nổi bật, được nhiều chuyên trang đánh giá cao ngay từ những ngày đầu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 diễn ra. Cô sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,78m và thể hình cân đối với số đo 3 vòng 81-61-91cm.

Rachel Gupta và đại diện Philippines vỡ òa cảm xúc khi đại diện Ấn Độ được chọn là người chiến thắng (Ảnh: MGI).

Tân Hoa hậu Rachel Gupta rơi những giọt nước mắt hạnh phúc (Ảnh: MGI).

Rachel Gupta đăng quang Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ 2024 vào tháng 8. Trước đó, mỹ nhân 20 tuổi giành danh hiệu Hoa hậu Siêu tài năng Thế giới 2022 tại Paris (Pháp). Cô đang theo đuổi công việc người mẫu, đồng thời là CEO của học viện làm đẹp tại Ấn Độ.

Ngoài nhan sắc rực rỡ và khả năng làm chủ sân khấu, Rachel được khán giả ghi nhận những nỗ lực ở công tác từ thiện. Cô từng gây quỹ hơn 200.000 rupee (khoảng 2.300 USD) để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo.

Theo Khaleejtimes, người đẹp Ấn Độ ăn chay trường. Nói về việc tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc, mỹ nhân Ấn Độ nói: "Tôi hiểu rất nhiều phụ nữ ngại theo đuổi ước mơ của mình.

Có thể do gánh nặng họ phải chịu đựng hoặc thiếu đức tin. Tôi hy vọng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng và khuyến khích chị em phụ nữ có hoài bão, phá bỏ những định kiến và nỗ lực thực hiện mơ ước".

Rachel Gupta nổi bật từ những vòng đầu của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: MGI).

Tân Hoa hậu Hòa bình sở hữu chiều cao 1,78m và thể hình cân đối với số đo 3 vòng 81-61-91cm (Ảnh: MGI).

Rachel Gupta được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang trước chung kết (Ảnh: MGI).

Gương mặt đẹp hoàn hảo của tân Hoa hậu Rachel Gupta (Ảnh: Instagram).

Rachel Gupta muốn lan tỏa năng lượng tích cực, thúc đẩy chị em phụ nữ theo đuổi ước mơ (Ảnh: Instagram).

Rachel Gupta ở phần trình diễn trang phục dân tộc (Ảnh: MGI).

Rachel Gupta sẽ có một năm sống và làm việc tại Thái Lan để thực hiện sứ mệnh của Hoa hậu Hòa bình (Ảnh: MGI).

Tân Hoa hậu Rachel Gupta và đại diện Việt Nam - Võ Lê Quế Anh (Ảnh: Instagram).