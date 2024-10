Quế Anh trượt top 20 Hoa hậu Hòa bình 2024

Top 20 cuộc thi gồm: Brazil, Colombia, Curaçao, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Pháp, Guatemala, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Myanmar, Paraguay, Peru, Philippines, Tây Ban Nha, Thái Lan, Anh, United States Virgin Islands. Trong đó, đại diện Thái Lan lọt top 20 nhờ chiến thắng ở phần bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia).

Võ Lê Quế Anh đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 vào tháng 8.

Người đẹp sinh năm 2001 từng là Á khôi Đại học Huế 2020, vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022. Cô tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế.

Quế Anh vắng mặt trong top 20 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: MGI).

Trước giờ G, đại diện Việt Nam - Quế Anh - không nằm trong danh sách dự đoán của các chuyên trang. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, người đẹp sinh năm 2001 vẫn còn hy vọng góp mặt trong top 10 nếu chiến thắng ở phần bình chọn Miss Popular Vote.

Theo thông báo của ban tổ chức trước đêm chung kết, Quế Anh đang chiếm vị trí đầu bảng ở phần bình chọn Miss Popular Vote. Sau đó là đại diện Indonesia và Myanmar. Việc bầu chọn kéo dài tới giờ chung kết.

Giải thưởng bình chọn Miss Popular Vote cuối cùng thuộc về người đẹp Indonesia. Điều này đồng nghĩa với việc Quế Anh không có cơ hội lọt top 10. Người đẹp Việt Nam cũng không giành giải phụ tại cuộc thi năm nay.

Ở các phần thi phụ được công bố kết quả trước chung kết, đại diện Việt Nam có một số thành tích đáng chú ý như: Top 14 thí sinh tài năng Grand Voice, top 10 thí sinh trình diễn áo tắm do khán giả bình chọn, top 5 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc do khán giả bình chọn, top 16 bình chọn Country's Power of the Year.

Hình ảnh Quế Anh trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: Grand TV).

Trong vòng thi bán kết vào ngày 22/10, Quế Anh cũng có sự thể hiện tích cực. Trong phần thi trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội, đại diện Việt Nam nhận được lời khen từ các khán giả trong nước nhờ sự tự tin, cố gắng thể hiện.

Được biết, trong đêm chung kết, Quế Anh diện chiếc váy dạ hội màu vàng lấy cảm hứng từ mệnh Bạch lạp kim - Vàng trong nến. Với gam màu vàng chủ đạo, chiếc váy nổi bật nhờ phần thân trên được thiết kế 3D mạ vàng ấn tượng, tạo nên nét quyền lực và sang trọng. Phần váy xòe mềm mại, bay bổng kết hợp cùng đường xẻ cao.

Nhà thiết kế tiết lộ, chiếc váy gửi gắm thông điệp về sự đối lập nhưng hài hòa, cũng như vẻ đẹp nội tại của con người - mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, tinh khiết như vàng trong nến.

Hình ảnh Quế Anh chia sẻ trước đêm chung kết (Ảnh: Instagram).

Hoa hậu Hòa bình nằm trong 6 cuộc thi sắc đẹp quốc tế gây chú ý. Cuộc thi năm nay trải qua mùa giải khá ồn ào về khâu tổ chức.

Trong đó là sự tranh cãi giữa Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình và Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Campuchia khiến tổ chức hủy quyền đăng cai tổ chức của phía Campuchia. Ngoài ra, sự rút lui của một số đại diện trước bán kết cũng là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang trong mùa giải 2021 và là gương mặt được tổ chức Hoa hậu Hòa bình dành nhiều lời khen.