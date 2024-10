Dàn thí sinh sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Hòa bình không có Quế Anh

Sau gần 1 tháng diễn ra, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 sắp khép lại, lựa chọn người đẹp xứng đáng nhất với danh hiệu hoa hậu. Chung kết cuộc thi gồm các phần như: Trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội, thi ứng xử và công bố kết quả các phần thi phụ.

Sau các phần thi phụ và vòng thi bán kết, các ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2024 cũng dần hé lộ. Các chuyên trang sắc đẹp cũng đưa ra dự đoán về kết quả cuộc thi năm nay trước giờ G. Theo đó, người đẹp Ấn Độ, Myanmar, Philippines đang được xem là những ứng viên sáng giá cho top 3.

Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ

Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ - Rachel Gupta (Ảnh: MGI).

Rachel Gupta là đại diện của Ấn Độ tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024. Cô được chuyên trang Missosology và Sash Factor dự đoán là hoa hậu năm nay. Mỹ nhân 20 tuổi sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,78m và thể hình cân đối với số đo 3 vòng 81-61-91cm.

Trước chung kết, người đẹp thắng giải phụ Grand Pageant's Choice, lọt top 4 bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia), top 10 thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất do giám khảo bình chọn. Ngoài công việc người mẫu, Gupta đang là CEO của học viện và salon làm đẹp.

Hoa hậu Hòa bình Myanmar

Hoa hậu Hòa bình Myanmar - Thae Su Nyein (Ảnh: Instagram).

Thae Su Nyein là đại diện của Myanmar tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024. Cô đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Myanmar khi mới 16 tuổi và là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay. Người đẹp 17 tuổi được xem là gương mặt nổi bật, sáng giá nhất khu vực Đông Nam Á trong mùa giải năm nay.

Thae Su Nyein sở hữu chiều cao 1,71m, gương mặt đẹp như búp bê, dáng vóc cân đối, khả năng trình diễn tốt và phong thái tự tin. Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh cũng là một lợi thế của mỹ nhân Myanmar.

Người đẹp đang dẫn đầu bình chọn Miss Popular Vote, top 2 bình chọn Country's Power of the Year, top 10 thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn, top 10 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất.

Hoa hậu Hòa bình Philippines

Hoa hậu Hòa bình Philippines - Christine Juliane Opiaza (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Philippines được các chuyên trang chú ý sau đêm thi bán kết. Christine Juliane Opiaza sở hữu hình thể đẹp, kỹ năng trình diễn tốt, tràn đầy năng lượng. Người đẹp 26 tuổi đang là người mẫu, MC tại quê nhà. Cô từng giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023.

Trước chung kết, Christine Juliane Opiaza đạt một số thành tích như: Top 20 trình diễn trang phục dân tộc, top 16 bình chọn Country's Power of the Year, top 10 thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn.

Hoa hậu Hòa bình Indonesia

Hoa hậu Hòa bình Indonesia - Nova Liana (Ảnh: MGI).

Nova Liana là đại diện Indonesia và là thí sinh đáng chú ý của khu vực Đông Nam Á năm nay. Nova thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp thân thiện, dịu dàng và nụ cười rạng rỡ.

Mỹ nhân 23 tuổi có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, cô từng tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Indo Global Mandiri (Indonesia).

Nova Liana nằm trong top 3 bình chọn Miss Popular Vote, top 10 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc, top 10 thí sinh trình diễn áo tắm được khán giả bình chọn.

Hoa hậu Hòa bình Tây Ban Nha

Hoa hậu Hòa bình Tây Ban Nha - Susana Medina (Ảnh: MGI).

Susana Medina là đại diện của Tây Ban Nha tại Hoa hậu Hòa bình 2024. Người đẹp 25 tuổi sở hữu chiều cao ấn tượng 1,81m và phong cách thời trang táo bạo.

Đến với cuộc thi năm nay, Medina dành thời gian học tiếng Thái Lan. Người đẹp còn thông thạo nhiều ngôn ngữ như: tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

Susana Medina đang là bà chủ của phòng khám nha khoa, đam mê nghiên cứu công nghệ thông tin. Susana Medina nằm trong top 10 thí sinh trình diễn áo tắm được giám khảo lựa chọn, top 20 trình diễn trang phục dân tộc.

Hoa hậu Hòa bình Peru

Hoa hậu Hòa bình Peru - Arlette Rujel (Ảnh: MGI).

Arlette Rujel là đại diện của Peru tại cuộc thi năm nay. Cô thuộc nhóm thí sinh triển vọng từ trước khi cuộc thi diễn ra. Người đẹp 25 tuổi sở hữu chiều cao 1,81m, kỹ năng trình diễn tốt nhờ kinh nghiệm làm người mẫu lâu năm.

Cô được người hâm mộ tại Peru kỳ vọng giành danh hiệu cao như đàn chị Luciana, đương kim Hoa hậu Hòa bình. Arlette Rujel nằm trong top 10 thí sinh trình diễn áo tắm do khán giả bình chọn, top 4 bình chọn Country's Power of the Year.

Hoa hậu Hòa bình Brazil

Hoa hậu Hòa bình Brazil - Talita Hartmann (Ảnh: Instagram).

Talita Hartmann là một trong những ứng viên gây chú ý tại mùa giải năm nay. Cô sở hữu chiều cao vượt trội 1,88m, số đo ba vòng là 92-66-94cm cùng kỹ năng trình diễn tốt. Người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm.

Trước khi đến với Hoa hậu Hòa bình 2024, Talita đang là người mẫu, người dẫn chương trình tại Brazil. Talita Hartmann nằm trong top 10 thí sinh trình diễn áo tắm được giám khảo lựa chọn, top 16 bình chọn Country's Power of the Year.

Hoa hậu Hòa bình Venezuela

Hoa hậu Hòa bình Venezuela - Anna Blanco (Ảnh: MGI).

Anna Blanco là đại diện của Venezuela tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024. Người đẹp đang theo đuổi công việc ca sĩ, người mẫu.

Mỹ nhân Venezuela chưa có nhiều thành tích nổi bật ở các phần thi phụ. Cô chỉ lọt top 16 Country's Power of the Year. Song, các chuyên trang dự đoán Anna Blanco có thể là nhân tố gây bất ngờ tại mùa giải năm nay khi cô được Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Nawat trực tiếp khen ngợi.

Hoa hậu Hòa bình Pháp

Hoa hậu Hòa bình Pháp - Safiétou Kabengele (Ảnh: MGI).

Safiétou Kabengele là đại diện của Pháp tại mùa giải năm nay. Người đẹp sở hữu đôi chân dài, chiều cao 1,85m, vẻ đẹp cuốn hút, cá tính.

Sau vòng thi bán kết, Kabengele gây chú ý nhờ phần trình diễn ấn tượng trên sân khấu, lột tóc giả khi diễn áo tắm. Theo thông tin, Kabengele là người gốc Senegal và từng giành giải á hậu ở cuộc thi sắc đẹp Miss Normandie.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Võ Lê Quế Anh (Ảnh: MGI).

Đại diện Việt Nam - Võ Lê Quế Anh - không nằm trong danh sách dự đoán của các chuyên trang. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, người đẹp sinh năm 2001 có thể góp mặt trong top 10 nếu chiến thắng ở phần bình chọn Miss Popular Vote.

Theo thông báo mới nhất của ban tổ chức, Quế Anh đang nằm ở vị trí thứ 3 của Miss Popular Vote với 26% phiếu bầu, xếp sau đại diện Myanmar với 30% phiếu bầu, đại diện Indonesia với 29% phiếu bầu. Việc bầu chọn kéo dài tới sát giờ chung kết và thí sinh chiến thắng ở Miss Popular Vote sẽ vào thẳng top 10.

Trước chung kết, đại diện Việt Nam có một số thành tích đáng chú ý như: Top 14 thí sinh tài năng Grand Voice, top 10 thí sinh trình diễn áo tắm do khán giả bình chọn, top 5 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc do khán giả bình chọn, top 16 bình chọn Country's Power of the Year.