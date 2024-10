Thân hình gợi cảm của mỹ nhân 20 tuổi được dự đoán là Hoa hậu Hòa bình 2024

Tại bán kết Hoa hậu Hòa bình 2024 vừa diễn ra tối 22/10, giải thưởng Grand Pageant's Choice đã được trao cho đại diện của Ấn Độ, Rachel Gupta.

Grand Pageant's Choice là một giải thưởng phụ do Ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 lựa chọn. Người đẹp Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng nhận giải Grand Pageant's Choice trước khi đăng quang vào mùa giải năm 2021.

Rachel Gupta (phải) giành giải Grand Pageant's Choice của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: MGI).

Trước đêm chung kết, thành tích của người đẹp Rachel Gupta tại Hoa hậu Hòa bình 2024 là top 10 thí sinh trình diễn áo tắm do ban giám khảo lựa chọn, top 14 bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia).

Rachel Gupta (20 tuổi) là gương mặt nổi bật, được nhiều chuyên trang đánh giá cao ngay từ những ngày đầu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 diễn ra. Cô sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,78m và thể hình cân đối với số đo 3 vòng 81-61-91cm.

Rachel Gupta đăng quang Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ 2024 vào tháng 8. Trước đó, mỹ nhân 20 tuổi giành danh hiệu Hoa hậu Siêu tài năng Thế giới 2022 tại Paris (Pháp). Cô đang theo đuổi công việc người mẫu, đồng thời là CEO của 1 học viện làm đẹp tại Ấn Độ.

Rachel Gupta (20 tuổi) trình diễn váy dạ hội tại bán kết Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: MGI).

Rachel Gupta tự tin sải bước trong phần thi trình diễn áo tắm tại bán kết Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: MGI).

Nói về việc tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc, mỹ nhân Ấn Độ nói: "Tôi hiểu rất nhiều phụ nữ ngại theo đuổi ước mơ của mình. Có thể do gánh nặng họ phải chịu đựng hoặc thiếu đức tin. Tôi hy vọng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng và khuyến khích chị em phụ nữ có hoài bão, phá bỏ những định kiến và nỗ lực thực hiện mơ ước".

Người đẹp Ấn Độ được khen hoạt ngôn, thông minh, giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Cô tiết lộ, bản thân là người ăn chay trường lâu năm. Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ giới thiệu bản thân là người đam mê làm từ thiện. Cô từng thành công gây quỹ 2.300 USD nhằm hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 khởi động từ đầu tháng 3 và sắp đi tới hồi kết. Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Bangkok (Thái Lan). Thời gian qua, cuộc thi này trải qua nhiều ồn ào như: Thay đổi địa điểm tổ chức từ Campuchia sang Thái Lan, 3 người đẹp thông báo rút khỏi cuộc thi.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 là người đẹp Võ Lê Quế Anh.

Người đẹp Ấn Độ sở hữu chiều cao 1,78m và thể hình cân đối với số đo 3 vòng 81-61-91cm (Ảnh: Instagram).

Rachel Gupta có gương mặt đẹp và nụ cười rạng rỡ (Ảnh: MGI).

Rachel Gupta là người mẫu, kiêm doanh nhân và nhà hoạt động từ thiện tại Ấn Độ (Ảnh: MGI).