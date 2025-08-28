BTV Hoài Anh đọc thuyết minh A80: “Lần đầu tiên trong đời, tôi rất áp lực”

Những ngày qua, loạt hình ảnh BTV Hoài Anh đăng tải từ các buổi tổng hợp luyện diễu binh chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã thu hút nhiều sự chú ý.

Không chỉ gây ấn tượng với giọng đọc ấm áp, truyền cảm quen thuộc, nữ biên tập viên còn khiến khán giả đặc biệt quan tâm khi tiết lộ rằng, cô sẽ góp mặt trong tổ thuyết minh của đại lễ.

BTV Hoài Anh tại Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9 ngày 24/8. Cô là một trong những giọng đọc thuyết minh của đại lễ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tối 24/8, trong không khí sôi động tại Quảng trường Ba Đình, BTV Hoài Anh đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Quảng trường Ba Đình lúc này. Chúc bà con xem tổng duyệt thật vui và cổ vũ cho tổ thuyết minh tụi mình nhé”.

Ngay sau khi đăng tải, lời nhắn nhủ của chị đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác, cho thấy sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt của khán giả dành cho đội ngũ thuyết minh cũng như đại lễ kỷ niệm mang ý nghĩa lịch sử trọng đại này.

Bên cạnh BTV Hoài Anh, tổ thuyết minh của đại lễ còn có BTV Hữu Bằng, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân cùng nhiều giọng đọc khác. Họ sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt khán giả truyền hình cả nước theo dõi và cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của từng phần diễu binh, diễu hành. Công việc này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức lịch sử, khả năng diễn đạt cũng như cảm xúc chân thành.

BTV Hoài Anh (áo hồng) cùng các thành viên tổ thuyết minh tập luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, BTV Hoài Anh cho biết: “Đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi, có lẽ khó có cơ hội lần thứ hai.

Lần đầu tiên trong đời được đảm nhận vai trò thuyết minh tại một sự kiện diễu binh, diễu hành trọng đại như thế này, tôi cảm nhận rõ áp lực vô cùng lớn.

Bởi việc đọc trong studio hay trên bản tin khác rất nhiều so với đọc thuyết minh ở một không gian rộng lớn, với hàng chục nghìn khán giả theo dõi trực tiếp. Hơn nữa, đây còn là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm quốc gia và có sức lan tỏa quốc tế như A80”.

Trước đó, vào tối 26/8, trước ngày diễn ra sơ duyệt, BTV Hoài Anh cũng chia sẻ trực tiếp những trải nghiệm trong ngày tổng hợp luyện lần thứ hai. Cô kể rằng, ê-kíp VTV đã làm việc liên tục suốt ngày đêm, bám trụ tại Quảng trường nhiều ngày để lựa chọn những góc quay đẹp nhất.

Nữ BTV đặc biệt xúc động trước tinh thần nghiêm túc và gần gũi của đội ngũ thuyết minh. “Các thủ trưởng và thành viên tổ thuyết minh vừa oai phong, nghiêm túc trong hình ảnh vốn có của bộ đội, vừa rất thân thương, đầy sự quan tâm với người “ngoại đạo” như tôi”, cô nói.

Hoài Anh chia sẻ thêm rằng, để chuẩn bị cho các buổi tối tổng hợp luyện hay sơ duyệt tổ thuyết minh và các thủ trưởng phải có mặt từ sáng sớm, tập dượt giọng đọc suốt buổi, ăn trưa cùng nhau rồi ra thẳng Quảng trường từ đầu giờ chiều và làm việc cho đến hết buổi.

“Một ngày dài chuẩn bị, có những lúc buồn ngủ rã rời, nhưng khuya về đến nhà lại không thể ngủ được vì dư âm cảm xúc vẫn còn nguyên”, cô bộc bạch.

Hoài Anh cũng dành sự chú ý cho những hình ảnh đẹp trong những ngày này: Từ các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ tại những chốt gác, trên các tuyến đường và ngay khu vực Lăng Bác, đến bà con nhân dân đi xem với hàng ngũ ngay ngắn, trật tự.

“Có lúc trời đổ mưa tầm tã, nhưng những bóng dáng chiến sĩ vẫn kiên định trong vị trí của mình. Tôi cũng thấy thật xúc động khi bà con xếp hàng ngay ngắn để vào khu vực Lăng.

Hôm nay, xem trên mạng có những hình ảnh chen lấn, xô đẩy hay xả rác khiến tôi chạnh lòng. Ở đây, mọi người rất trật tự, đi lại nhẹ nhàng, theo thứ tự. Tôi tin rằng nếu ai cũng nhường nhịn thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn nhiều”, Hoài Anh viết trên trang cá nhân.

BTV Hoài Anh (bên trái) và Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, hai giọng đọc thuyết minh trong ngày tổng hợp luyện lần 2 được cô chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

BTV Hoài Anh (SN 1980) tên thật là Nguyễn Thị Hoài Anh, cô là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), được nhiều khán giả yêu mến, đồng thời là biên tập viên giọng miền Nam đầu tiên “giữ sóng” bản tin Thời sự 19h, từng được xem là “biểu tượng” của chương trình này.

Trong sự nghiệp, Hoài Anh từng nhận nhiều giải thưởng, trong đó có VTV Awards 2014 ở hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng nhất và giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất do tạp chí truyền hình VTV tổ chức.

Hoài Anh bắt đầu công tác tại TPHCM, đến đầu năm 2008 được điều ra Hà Nội, tham gia đội ngũ biên tập viên của VTV1 và VTV4.

Hơn một thập kỷ gắn bó, cô để lại dấu ấn sâu đậm với phong cách dẫn chỉn chu, đĩnh đạc cùng giọng nói truyền cảm. Cuối năm 2021, Hoài Anh chuyển công tác từ Ban Thời sự sang Ban Văn nghệ của VTV.

Ở tuổi 45, BTV Hoài Anh vẫn giữ đời tư kín tiếng và tập trung vào công việc biên tập, dẫn chương trình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 45, BTV Hoài Anh chọn lối sống kín tiếng, hầu như không chia sẻ về đời tư trên truyền thông. Tuy vậy, trong một lần trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, cô thẳng thắn bày tỏ quan niệm về hạnh phúc của người phụ nữ.

“Bất kể là gì, hạnh phúc là đạt được điều mình mong muốn. Với tôi, hạnh phúc là được là chính mình, được ước mơ và được làm những điều để đạt đến ước mơ đó. Tại sao lại lấy hôn nhân làm thước đo hạnh phúc của người phụ nữ? Kể cả khi bạn không có một cuộc sống hôn nhân như mong đợi, thì vẫn còn nhiều giá trị khác của cuộc đời này có thể khiến phụ nữ thấy mình hạnh phúc”, nữ BTV chia sẻ.

Theo Hoài Anh, hạnh phúc là tự thân mỗi người tạo dựng và cảm nhận: “Hạnh phúc cũng là do bản thân điều chỉnh, biết đến đâu là đủ, là vừa. Nếu đặt tiêu chí hạnh phúc lên quá cao thì mình suốt đời chỉ là người đi tìm, chứ không có được hạnh phúc đích thực”.