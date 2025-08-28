30 giây Đen Vâu cười tươi đi sau Hoàng Thùy Linh khi diễu binh gây sốt

Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Từ chiều, các nghệ sĩ đã có mặt tại phố Quán Thánh để tập trung, chuẩn bị cho buổi Sơ duyệt. Trong đó, sự xuất hiện của rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Cặp đôi cùng góp mặt trong khối Văn hoá - Thể thao, bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Hai nghệ sĩ diện trang phục trang trọng, vui vẻ giao lưu với đồng nghiệp và khán giả bên đường.

Đen Vâu chụp cùng NSƯT Đức Hùng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mặc dù không có nhiều tương tác trực tiếp trên điểm tập kết, song mọi "nhất cử nhất động" của cả hai vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt. Trong đó, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Đen Vâu đi trong hàng ngũ, ngay phía sau Hoàng Thùy Linh, bất ngờ được lan tỏa mạnh mẽ.

Trong video, Hoàng Thùy Linh đi trước, còn Đen Vâu thì nở nụ cười rạng rỡ, phấn khởi vẫy cờ chào khán giả hai bên đường ở phía sau.

Clip dài chỉ hơn 30 giây, ghi tại đường Hùng Vương (Hà Nội), nhưng lập tức nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ kèm nhiều phản hồi tích cực.

Đen Vâu gây sốt khi đi sau Hoàng Thùy Linh tại sơ duyệt (Video: Người dân cung cấp).

Nhiều khán giả bình luận thích thú, khen ngợi sự đồng điệu và gọi cả hai là "cặp đôi đẹp trong hàng ngũ diễu binh". Thậm chí, một số ý kiến dí dỏm cho rằng: "Anh cười tươi thế vì được đi sau người mình yêu", hay "Đi sau người thương trong ngày trọng đại của đất nước thì còn gì viên mãn hơn"...

Không ít bình luận khác cũng bày tỏ sự ủng hộ: "Hai người dễ thương ghê", "Luôn phía sau em", "Anh ta tươi cười đi sau mẹ của con anh"…

Khoảnh khắc cười tươi của Đen Vâu (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, ngày 26/8, đoàn nghệ sĩ thuộc khối Văn hoá - Thể thao đã tới viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch. Tại sự kiện này, Hoàng Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, trong đó có khoảnh khắc chụp riêng cùng Đen Vâu, khiến mạng xã hội "bùng nổ". Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai xuất hiện bên rapper nổi tiếng sau loạt tin đồn tình cảm.

Hoàng Thùy Linh đăng ảnh bên Đen Vâu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Liên quan đến sự tham gia của giới nghệ sĩ trong đại lễ, tại buổi họp báo ngày 22/8, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - tiết lộ nhiều ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, vận động viên nổi tiếng đã chủ động đăng ký góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành.

"Không chỉ nghệ sĩ Hà Nội, mà cả nghệ sĩ miền Nam, miền Trung cũng tự đặt vé máy bay ra thủ đô. Đến giờ tôi vẫn liên tục nhận tin nhắn xin tham gia. Trong đó, Đen Vâu là một trong những người đầu tiên nhắn tin cho tôi, bày tỏ mong muốn góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước", NSND Xuân Bắc chia sẻ.